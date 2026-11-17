La Fundación AlmaLinux ha anunciado la disponibilidad general de AlmaLinux OS 10.3, una nueva entrega de su distribución de código abierto que llega con el nombre en clave «Mauve Lion». El lanzamiento está basado en Red Hat Enterprise Linux 10.3 e incorpora Podman 6 como herramienta de contenedores.

El cambio que más notarán los administradores está en la configuración de contenedores. La configuración predeterminada del proveedor deja de estar en /etc/containers y pasa a /usr/share/containers. Además, los ajustes de almacenamiento rootful y rootless se separan en directorios drop-in distintos, por lo que conviene revisar cómo se aplican las preferencias locales.

AlmaLinux OS 10.3: una versión basada en RHEL 10.3

La versión 10.3 se presenta como una actualización de la rama AlmaLinux 10 y toma como base RHEL 10.3. La fundación habla de disponibilidad general, lo que significa que la imagen ya no se considera una beta y puede instalarse o probarse en entornos reales. El nombre en clave «Mauve Lion» acompaña a esta entrega en los anuncios y en las notas de la versión.

Para los equipos que mantienen servidores con AlmaLinux, el atractivo está en combinar una base RHEL 10.3 con una actualización de las herramientas de contenedores. Podman 6 no solo cambia el número de versión: también modifica dónde se espera la configuración del proveedor y cómo se organizan los valores de almacenamiento para distintos tipos de usuario.

Podman 6 y el traslado de la configuración de contenedores

Es la pieza que más incidencia puede tener en una actualización. La ruta /etc/containers sigue siendo importante para configuraciones locales, pero la referencia del proveedor se traslada a /usr/share/containers. Quien tenga ficheros propios en la ruta antigua debería comprobar cuál se aplica y en qué orden.

La separación de almacenamiento rootful y rootless en directorios drop-in independientes busca evitar que un ajuste pensado para contenedores sin privilegios altere los que se ejecutan como root. En la práctica, toca revisar qué fragmentos de configuración hay en cada carpeta y si alguno se ha quedado en una ubicación que ya no se lee como antes.

¿A quién afecta la actualización a AlmaLinux OS 10.3?

Afecta sobre todo a administradores de sistemas que usan AlmaLinux 10 en servidores y tienen cargas de trabajo con contenedores. También a equipos que preparan imágenes, despliegues automatizados o plantillas de configuración, porque un cambio de ruta puede pasar desapercibido hasta que un servicio no arranca como se esperaba.

No es un cambio pensado para quien solo utiliza el sistema en un escritorio sin tocar Podman, pero sí para entornos que necesitan una base actualizada y quieren anticipar problemas. La recomendación es probar la actualización en una máquina no crítica y revisar las notas de la versión antes de tocar producción.

Qué revisar antes de poner AlmaLinux OS 10.3 en producción

Antes de actualizar, conviene localizar la configuración de contenedores y comprobar si depende de la ruta antigua. También es útil revisar los valores de almacenamiento para root y para usuarios sin privilegios, porque ahora viven en directorios separados. Estos son los puntos básicos:

Ruta de configuración : la configuración del proveedor pasa de /etc/containers a /usr/share/containers.

: la configuración del proveedor pasa de /etc/containers a /usr/share/containers. Almacenamiento rootful y rootless : comprobar los directorios drop-in separados y los valores por defecto de cada modo.

: comprobar los directorios drop-in separados y los valores por defecto de cada modo. Prueba previa: validar el arranque de contenedores con Podman 6 en un equipo que no sea producción.

La versión ya está disponible de forma general. Para quien administra AlmaLinux OS 10.3, la prioridad no es solo instalar, sino comprobar que las rutas de configuración y los valores por defecto de Podman 6 encajan con lo que ya tenía. Un repaso antes de actualizar puede ahorrar más de un quebradero de cabeza.