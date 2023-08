AlmaLinux cambia de estrategia y dejará de ser un clon 1:1 de RHEL 

Vaya que la decisión de Red Hat restringir el acceso al código de RHEL ha dado de que hablar y sobre todo ha generado diversos cambios y una gran toma de decisiones por parte de los proyectos que se basan en RHEL, ya que se vieron afectados de manera «indirecta».

El cambio se debe al hecho de que Red Hat dejó de publicar paquetes srpm públicamente en el repositorio público git.centos.org y dejó solo el repositorio CentOS Stream como la única fuente pública del código del paquete RHEL.

Para los clientes, la posibilidad de descargar paquetes srpm a través de la sección cerrada del sitio, donde un acuerdo de usuario adicional (EULA) que prohíbe la redistribución de datos, lo que impide que estos paquetes se utilicen para crear distribuciones derivadas.

El repositorio de CentOS Stream no está sincronizado con RHEL y las últimas versiones de los paquetes no siempre coinciden con los paquetes de RHEL. Por lo general, el desarrollo de CentOS Stream se lleva a cabo con una ligera ventaja, pero también hay situaciones inversas: las actualizaciones de algunos paquetes (por ejemplo, con el kernel) en CentOS Stream pueden publicarse con retraso.

Dentro de los cambios que fueron anunciados y que hemos compartido aquí en el blog, son los movimientos iniciales por parte de AlmaLinux y Rocky Linux, los cuales mencionaron un cambio en sus hojas de ruta y procesos.

Tambien no hay que dejar de lado la fuerte crítica que realizo Oracle a Red Hat, con la cual no se midió y desaprobó totalmente la restricción al acceso del código de RHEL escudándose bajo pretextos “absurdos”.

Ademas de que tambien SUSE se quiso unir a la lista de participantes con el anuncio de su propia RHEL, bajo el argumento de fomentar la unión de la comunidad y fomentar la diversidad.

Por su parte, el proyecto AlmaLinux pese a haber dado a conocer que de inicio continuaría siendo 1:1 con RHEL, anuncio un cambio en la estrategia de desarrollo, con lo cual la distribución ya no clonará completamente Red Hat Enterprise Linux y permitirá diferencias menores en el comportamiento (será posible aplicar/ausencia de algunos parches individuales).

Ahora que ya no nos limitaremos a ser una reconstrucción posterior de Red Hat 1:1, nos estamos tomando un tiempo para considerar las posibilidades en torno a lo que eso significa. Continuaremos brindando actualizaciones sobre ese proceso e incluiremos a los miembros de la Fundación AlmaLinux OS en esa conversación y proceso de toma de decisiones también.

Al mismo tiempo, el proyecto conservará la compatibilidad binaria en el nivel ABI y aún se puede usar como reemplazo de RHEL. Además de que AlmaLinux permitirá la inclusión de correcciones de errores que aún no se aceptan en sentido ascendente o que no se publican en proyectos posteriores. AlmaLinux, como antes, enviará información sobre los errores detectados a los proyectos ascendentes de Fedora y CentOS Stream, pero ahora no esperará a que se acepten las correcciones en ellos.

Compartimos algunos pensamientos iniciales, pero intencionalmente nos tomamos nuestro tiempo para decidir el siguiente paso correcto para AlmaLinux OS. Después de mucha discusión, la junta directiva de la Fundación AlmaLinux OS decidió hoy abandonar el objetivo de ser 1:1 con RHEL. El sistema operativo AlmaLinux, en cambio, intentará ser compatible con la interfaz binaria de aplicaciones (ABI)*. Continuaremos apuntando a producir una distribución de Linux a largo plazo de nivel empresarial que esté alineada y sea compatible con ABI con RHEL en respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, en la medida de lo posible, y de tal manera que el software que se ejecuta en RHEL se ejecutará igual en AlmaLinux.

Cabe mencionar que se observa que para los usuarios comunes, los cambios en el uso de AlmaLinux serán mínimos: las aplicaciones compatibles con RHEL seguirán funcionando y los sistemas instalados recibirán actualizaciones para corregir vulnerabilidades. Los cambios se referirán principalmente a mantener el cumplimiento del paquete en el nivel de recurrencia de errores: AlmaLinux ahora aceptará correcciones de errores que aún no están corregidos en las versiones de RHEL.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre la nota, te invito a que consultar la publicación original la cual puedes visitar en el siguiente enlace.