AlmaLinux 10.2 ya está disponible oficialmente como una de las alternativas gratuitas más sólidas a Red Hat Enterprise Linux 10.2. Esta nueva versión continúa apostando por la compatibilidad binaria con RHEL, algo que la ha convertido en una opción muy popular tanto en servidores empresariales como en entornos de desarrollo y laboratorios domésticos. Esta actualización, mediana, ha llegado unos seis meses después de la anterior punto-uno.

La distribución sigue evolucionando con mejoras centradas en estabilidad, seguridad y soporte para hardware moderno, manteniendo además el enfoque comunitario que caracteriza al proyecto. AlmaLinux se ha consolidado especialmente tras los cambios realizados por Red Hat en el acceso al código fuente de RHEL, atrayendo a muchos usuarios que buscan una plataforma abierta y sin costes de licencia.

AlmaLinux 10.2 mejora la compatibilidad y la seguridad

Entre las novedades de AlmaLinux 10.2 encontramos una actualización importante de paquetes base, nuevas versiones de herramientas para desarrolladores y mejoras en virtualización y contenedores. También se han integrado parches de seguridad recientes y optimizaciones destinadas a ofrecer un comportamiento más estable en cargas de trabajo empresariales.

La distribución mantiene compatibilidad binaria con Red Hat Enterprise Linux 10.2, permitiendo ejecutar aplicaciones y servicios diseñados para el ecosistema RHEL sin necesidad de modificaciones adicionales. Esto facilita las migraciones desde otras soluciones empresariales y reduce problemas de compatibilidad en infraestructuras ya existentes.

Además, AlmaLinux 10.2 incluye soporte actualizado para arquitecturas x86_64, ARM, PowerPC y s390x, ampliando las posibilidades para servidores, sistemas cloud y plataformas de virtualización. El proyecto también continúa reforzando sus herramientas de automatización y administración para facilitar despliegues más rápidos y sencillos.

La nueva versión ya puede descargarse desde la web oficial del proyecto en diferentes imágenes ISO, incluyendo instalaciones mínimas, completas y versiones optimizadas para la nube. Los usuarios con una instalación de una versión anterior pueden actualizar desde el mismo sistema operativo.