Aquí viene otro artículo sobre la Steam Deck. En el pasado hemos cubierto algunas curiosidades, como cómo gestionar las capturas de pantalla o cómo instalarle Windows. Lo que vamos a hacer aquí es hablar de algunos trucos que nos facilitarán las cosas al usar la consola/ordenador de mano de Valve. No tenemos que olvidar que no siempre podremos usar el dispositivo como nos gustaría, pero hay soluciones para casi todo.

La Steam Deck tiene una pantalla de 7.4″ en la versión OLED y de 7″ en la LCD. Algunos aseguran que es «enorme» para ser una portátil, pero yo la veo bien… y no siempre. Muchos juegos están diseñados para disfrutarlos en pantallas grandes, y es posible e incluso probable que sea difícil leer los textos. El primero de los trucos nos habla de la lupa, una herramienta integrada en el modo juego que viene francamente bien.

Usa la lupa de la Steam Deck

Muchos de los que tenemos una Steam Deck tenemos algo más de 15 años. En la actualidad se puede conseguir la OLED de 64GB por 369€, lo que pasará de los 400€ porque, seamos sinceros, el disco duro se lo cambiarás por otro con más capacidad. No es una cantidad que pueda pagar cualquier adolescente, y es habitual que éstos se decanten por una consola china con Android y se conformen con la emulación.

¿Por qué estoy explicando esto? Porque la vista termina fallando con la edad. Uno puede pensar que lo ve todo mejor que un águila, hasta que llega el día en el que mira el móvil y tiene que alejarlo o aumentar el tamaño de los textos. Valve ha pensado en esto, y el modo juego incluye una lupa. Accederemos a ella con la tecla Steam + L1, y la imagen se ampliará sin animación ni nada. En teoría, se mantendrá ampliada hasta que soltemos una de las teclas.

Con RS (analógico derecho) o con el panel táctil derecho, los que suelen mover el puntero, moveremos la pantalla. Por defecto está activada, y se configura pulsando el botón de Steam/Parámetros/Pantalla/Configuración avanzada y, en el momento de escribir este artículo en inglés, «Magnifier Scale». Por defecto está al 150%, suficiente en la mayoría de casos, pero se puede subir el valor hasta el 300%.

Usar el ratón en aplicaciones de fuera de Steam

Tengo un «amigo», véanse y entiéndanse las comillas, que parece tener como una filosofía con los juegos: los que no me le gustan nada, los deja; en un alto porcentaje están los que le gustan lo suficiente como para abandonarlos, pero no tanto como para hacer 0 trampas — mirar guías –; y luego hay unos que le encantan y se los pasa por sí mismo aunque tenga que jugar 1000 horas.

En el punto medio puede ser necesario tirar de YouTube, y la mejor aplicación que existe para ver vídeos de la plataforma más popular es FreeTube (artículo de archivo relacionado). Claro está, uno puede coger el móvil y mirar las guías en él, pero también en FreeTube en el modo juego. Para ello antes hay que añadir la app a Steam, y merece la pena añadirle imágenes. Luego podemos abrir el juego, el vídeo en FreeTube y acceder a la multitarea con el botón de Steam.

Explico todo esto porque, por defecto, para usar las aplicaciones en el modo juego tiene que ser tirando de pantalla táctil y teclado en pantalla. El ejemplo de FreeTube es el mejor que se me ha ocurrido porque adelantar y retrasar los vídeos es difícil con los dedos; es mejor con el panel táctil. Y para poder usarlo, sólo hay que recordar mantener el botón de Steam. Así sí se mueve.

Añade imágenes a apps y juegos que no son de Steam

Si añadimos juegos y apps que no son de Steam, por defecto aparece una tarjeta gris con el nombre. Podemos añadir imágenes con SteamGridDB, disponible en Decky Loader, pero también manualmente. Se hará desde el cliente de Steam del modo escritorio, desde la pestaña Biblioteca y bajando al apartado Todos.

La imagen de fondo y el logotipo se ponen haciendo clic derecho en el banner vacío alargado.

El icono se pone desde las propiedades, en el cuadrado vacío que aparece al lado del nombre.

Las imágenes de las tarjetas se ponen en la vista general de la biblioteca: si está en vertical pone la vertical. Si está en horizontal por ser el último juego, la horizontal.

Poner el escritorio en español

No es lo mejor si queremos seguir tutoriales en inglés, pero sí si nos gusta ver las cosas en el idioma de Cervantes. El modo escritorio por defecto está en inglés, pero se puede poner en español abriendo «System Settings», buscando «Language» y eligiendo el español entre las opciones que aparecen.

Instala Windows en la Steam Deck para eliminar restricciones

Esto es un consejo, y tampoco vamos a extendernos mucho porque ya escribimos un artículo detallado. La idea es la siguiente: nos creamos un Windows to Go con Windows 11, y usamos ese sistema operativo cuando queramos jugar a títulos que no funcionen bien en SteamOS. Por ejemplo, algunos de EA u otros que requieran anticheat.

Son trucos sencillos que nos facilitarán las cosas al usar la Steam Deck, y merecen la pena. Si se nos ocurre otro, actualizaremos la lista y lo añadiremos.