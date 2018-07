Alacritty: un emulador de terminal muy rápido para Linux

Si buscas alternativas a los emuladores de terminal que vienen por defecto en tu distro GNU/Linux favorita, Alacritty puede ser una buena alternativa. Se trata de un emulador de terminal gratuito, abierto, multiplataforma y rápido que esconde algunas peculiaridades bastante innovadoras e interesantes. Una de ellas es que usará tu GPU para renderizar, lo que permite realizar ciertas optimizaciones que no están disponibles en otros muchos emuladores para Linux.

El proyecto Alacritty se centra en mejorar el rendimiento, simplificar y facilitar el trabajo de aquellos que pasan mucho tiempo frente a la consola, y en ser flexible para, por ejemplo, usar otros complementos como un multiplexor de terminal como puede ser tmux del que ya hemos hablado en nuestro blog LxA. Y no se conforma con ser simplemente rápido, tiene que ser el más rápido y por ello hace este uso del hardware tan especial. Si te decides a instalarlo en tu distro GNU/Linux favorita debes saber que deberás satisfacer algunas dependencias previas, por tanto necesitas instalar paquetes como Rust, ya que Alacritty hace uso de este lenguaje de programación. Además, te puedes encontrar con que se necesita instalar algunas bibliotecas adicionales en tu distro si no las tenías ya instaladas, como cmake, freetype-devel, libfreetype6-dev, libfontconfig1-dev, y xclip.

Una vez satisfechas, podrás instalar el propio paquete de Alacritty que encontrarás en el website de Github. No te preocupes si no te ha quedado muy claro el proceso de fabricación, si accedes al enlace que te dejo y te diriges al README, podrás encontrar el proceso descrito paso a paco con todos los comandos que debes usar para instalarlo y dejarlo listo para disfrutar. Y si me permites, solo un apunte más, y es que es bastante bueno, pero para uso general tal vez sea deficiente debido a que algunas funcionalidades aún no se han agregado…