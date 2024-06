La inteligencia artificial es inevitable. Google, Meta, Apple desde esta semana o Microsoft lo están apostando todo a ella, y las cosas pueden salir bien si se usan correctamente. Por otra parte, si se usa mal o para hacer daño puede ser algo desastroso. Un buen ejemplo es el Recall que la compañía que desarrolla el sistema operativo de escritorio más usado del mundo presentó recientemente: un asistente que guarda todo lo que hacemos en «recuerdos».

Poco tardó la gente en mostrar su preocupación por esta función. ¿Mi equipo va a guardar todo lo que yo haga? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Algo puede salir mal? Por lo menos la respuesta a la última pregunta ya la tenemos: sí. Es un peligro para la privacidad, y un atacante podría conseguir todo de esos recuerdos, incluidas contraseñas y todo tipo de credenciales. Microsoft dijo al principio que la función podría desactivarse, pero ha tenido que tomar una decisión: meter a Recall en la nevera.

Microsoft escucha a los usuarios y pospone la llegada de Recall

Un experto en seguridad llegó a decir que Recall era un desastre para la seguridad. Tenía que llegar en los Copilot+PC – ordenadores con un procesador especial para la IA -, pero no lo hará, al menos de momento. La compañía de Redmond ha publicado una nota en la que explica:

«Hoy comunicamos una actualización adicional de la función Recall (vista previa) para PC Copilot+. Recall pasará de ser una experiencia de vista previa ampliamente disponible para los PC Copilot+ el 18 de junio de 2024, a una vista previa disponible primero en el Programa Windows Insider (WIP) en las próximas semanas. Tras recibir los comentarios sobre Recall de nuestra comunidad Windows Insider, como solemos hacer, tenemos previsto poner Recall (vista previa) a disposición de todos los PC Copilot+ próximamente. Estamos ajustando el modelo de lanzamiento de Recall para aprovechar la experiencia de la comunidad Windows Insider y garantizar que la experiencia cumple nuestros elevados estándares de calidad y seguridad. Esta decisión se basa en nuestro compromiso de ofrecer una experiencia fiable, segura y sólida a todos los clientes y de recabar comentarios adicionales antes de poner la función a disposición de todos los usuarios de PC Copilot+«.

Sólo para Insiders… de momento

La función estaba prevista para el 18 de junio, pero ahora no tiene fecha de llegada oficial. Sí comentan que estará disponible en el programa Windows Insider, el canal de actualizaciones beta, por llamarlo de alguna manera, pero no han explicado si seguirá siendo de entrada o salida opcional; no es lo mismo entrada opcional (opt-in) que salida opcional (opt-out), ya que la entrada la activamos manualmente si queremos usar la función y para salir tenemos que desactivarla. Si no lo hacemos, estaremos usando la opción sin darnos cuenta.

Una mala semana para Microsoft

Esta ha sido una mala semana para Microsoft. No sólo han tenido que dar marcha atrás en una de las funciones estrella de sus ordenadores Copilot; además Apple ha presentado Apple Intelligence, algo también criticado por Elon Musk, pero que la comunidad ha recibido mejor.

¿Qué diferencia las propuestas de Microsoft y Apple? La privacidad. Todo hablando desde la teoría, Apple presentó algo – que tardará en llegar en su totalidad y a diferentes países e idiomas – que nos asistirá para realizar todo tipo de tareas de manera privada. Incluso presentaron algo que llamaron Privacy Cloud. Por otra parte, Microsoft no incluyó ninguna medida para evitar que un hacker se haga con todo lo que hemos hecho en nuestro PC.

Eso es probablemente lo primero que hará Microsoft para que Recall no sea abandonado del todo. Pensar en cómo blindar los recuerdos para que se queden en el equipo y nadie desde el exterior pueda acceder a ellos, aunque no han dado más información.

Como decíamos, la inteligencia artificial es inevitable. Ahora lo que hace falta es que los humanos tengamos inteligencia real y no permitamos el nacimiento de Skynet o cosas peores.