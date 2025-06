Mi pesadilla con Vivaldi ha llegado a su fin. Creo. Y es que he pensado lo mismo en el pasado, pero las cargas dolorosamente lentas volvieron a aparecer. Hay un problema algo extendido en el que los navegadores con base Chromium cargan algunas páginas lentas, en ocasiones después de mostrar un error, y nada me funcionaba. Lo último que hice fue que iniciara en Wayland, y tampoco. La solución parece haber llegado por casualidad.

Yo tengo un router de Movistar muy lejos, y cerca de donde suelo estar otro de D-Link. Si no recuerdo mal, la última versión de su firmware era de 2015, y la seguridad del WiFi no pasaba de WPA. Lo que me hizo tomar la decisión de cambiarle el firmware al D-Link fue la Steam Deck, que en su versión 3.7.8 ha fastidiado algunas conexiones. Miré si había algún firmware alternativo más actualizado y hay al menos dos, pero yo me decidí por DD-WRT.

DD-WRT y WPA2, la solución a mis Chromium lentos

Dicho sea de paso, mi móvil me marcaba el WiFi de ese D-Link como peligroso. Como tengo un viejo AirPort de Apple — con el que no se arreglaba nada –, pensé «pruebo con este y, en el caso de que se me rompa, tengo el otro«. Así que miré la documentación y la consulté con DeepSeek. Instalé DD-WRT, lo configuré en modo puente e hice los ajustes básicos para que funcionar el router con otro software.

Al terminar, probé a conectar mi Steam Deck a su WiFi y se solucionaron los problemas. Por si fuera poco, DeepSeek también me hizo caer en algo: era mejor ponerlo en modo puente para que sea el router principal el que gestionara las conexiones. Así lo hice. Con ese cambio, AdGuard Home también me funciona en cualquier aparato sin tener que añadir su DNS en los ajustes de WiFi.

Efecto secundario inesperado

Lo que yo no me esperaba era que ese pequeño cambio mejorara mi experiencia con Vivaldi y Chromium en general. Ahora las cargas parecen normales, y cuando una página me tarda más de la cuenta, miro en Firefox y le pasa lo mismo. Por lo tanto, asumo que es problema de la red o la página en cuestión, pero no por el motor Chromium en Linux + Wayland o qué sé yo.

Maté dos pájaros de un tiro, aunque me habría gustado que ni Google ni Valve hubieran roto nada. Es uno de los problemas a los que nos enfrentaos los usuarios de Linux, que aunque digan lo contrario nos cuidan menos. Y mira que el sistema de Valve es Linux…