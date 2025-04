Manjaro 25.0 Zetar llegó con muchas novedades. Entre las más destacadas, GNOME 48 y actualizaciones en KDE, con Plasma 6.3 a la cabeza. Pero introdujeron un cambio en las instalaciones de cero que puede resultar interesante: por defecto, ahora se usa el sistema de archivos Btrfs. Ofrece algunas ventajas con respecto al popular y tan extendido ext4, como la posibilidad de crear puntos de restauración, también conocidos como snapshots.

Yo tengo una máquina virtual de Manjaro KDE para hacer ahí mis pruebas. Es una especie de cajón de arena: para no romper nada de mi sistema principal, lo pruebo ahí, y si algo sale mal, pues la tiro a la basura y no pasa nada. Por lo menos para el uso explicado, esto no sería necesario si tuviera la posibilidad de crear puntos de restauración, y así seguirá siendo porque no me apetece realizar una instalación de cero ni poner en peligro mi sistema por migrar a Btrfs. Pero sí puedo explicar cómo funciona esto en Manjaro.

Puntos de restauración en Manjaro

Lo cierto es que no es especialmente sencillo. Por defecto ya está instalado Timeshift y snapper, y el equipo de desarrolladores de Manjaro dice que todo funciona tras la instalación de cero, pero no ha sido así en mis pruebas. Para conseguir crear instantáneas, por lo menos por lo que yo he experimentado, lo primero será crear el archivo de configuración para los snapshots, algo que conseguimos con el siguiente comando.

sudo snapper -c root create-config /

Con el archivo creado, podemos crear instantáneas manualmente con este otro comando (lo que hay entre comillas puede ser otra descripción diferente):

sudo snapper -c root create –description «Instalación de GIMP»

Y si lo que queremos es que se creen los puntos de restauración automáticamente, debemos activar el servicio escribiendo esto otro (insisto, según el equipo de Manjaro no es necesario, pero…):

sudo systemctl enable –now snapper-timeline.timer

Ahora, cuando queramos recuperar el sistema a un estado diferente, lo que quedaría sería reiniciar y entrar al menú del grub de Manjaro, que se consigue dándole a la tecla ESC (para no fallar, merece la pena presionarlo varias veces rápido hasta que entre). Los puntos de restauración están en el apartado «Manjaro Linux snapshots»:

Snapper GUI

En la Live ISO de Manjaro 25.0 se incluye una herramienta llamada Snapper GUI, que en teoría facilita la creación de estos puntos de restauración. Yo la he probado y… para nada. No me funciona. Lo que sí me ha funcionado es otro comando, en este caso «sudo snapper list» en donde podemos ver la información de los snapshots creados.

Sea como fuere, y aunque podría ser mejor, es algo que ya funciona y un seguro contra accidentes.