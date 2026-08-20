AerynOS se actualiza con GNOME 50.4, Plasma 6.7.4 y Linux 7.1.8

AerynOS ha comenzado a desplegar una nueva actualización de su rama Unstable con importantes novedades para el escritorio, el kernel y varios componentes fundamentales del sistema. La distribución independiente incorpora ahora GNOME 50.4, KDE Plasma 6.7.4 y KDE Frameworks 6.29, además de actualizar buena parte de su pila de software.

La actualización también destaca por introducir soporte para el controlador inalámbrico Broadcom STA, activar kmscon por defecto en los terminales virtuales y llevar el kernel Linux de las ramas estable y gaming hasta la versión 7.1.8. La rama LTS, por su parte, utiliza Linux 6.18.44.

AerynOS actualiza sus escritorios a GNOME 50.4 y Plasma 6.7.4

Uno de los cambios más visibles de esta actualización de AerynOS afecta directamente al entorno de escritorio. Los usuarios de la distribución reciben GNOME 50.4 y KDE Plasma 6.7.4, acompañados por KDE Frameworks 6.29.

La actualización permite mantener las dos principales alternativas de escritorio de AerynOS al día con las versiones más recientes disponibles en el momento del lanzamiento. Esto resulta especialmente importante en una distribución que mantiene un modelo de desarrollo continuo y que actualiza sus componentes con bastante frecuencia.

Junto a los escritorios también se han actualizado numerosos componentes de la pila gráfica y multimedia. Entre ellos se encuentran Mesa 26.1.7, FFmpeg 9.0.1 y GStreamer 1.28.6. También llegan nuevas versiones de lenguajes y herramientas de desarrollo como Python 3.14.7, Perl 5.44 y Go 1.26.6, además de Wine 11.15.

Linux 7.1.8 corrige un problema con AMDGPU

El kernel es otra de las piezas importantes de esta actualización de AerynOS. Tanto la rama estable como la orientada a gaming pasan a utilizar Linux 7.1.8, mientras que la rama LTS se actualiza a Linux 6.18.44.

La versión 7.1.8 resulta especialmente relevante para determinados equipos con gráficas AMD. Los desarrolladores de AerynOS señalan que esta actualización incorpora la corrección de un problema de brillo de AMDGPU que afectaba a Linux 7.1.6 y 7.1.7. También se han actualizado los paquetes de firmware y los microcódigos de Intel y AMD.

De esta forma, AerynOS continúa manteniendo sus diferentes ramas de kernel separadas según las necesidades de sus usuarios, con una rama LTS destinada a quienes priorizan una base más conservadora y ramas estable y gaming que siguen las versiones más recientes.

Nuevo soporte para Wi-Fi de Broadcom

Otra incorporación destacada es el soporte para el controlador inalámbrico Broadcom STA. Su llegada amplía la compatibilidad de AerynOS con determinados adaptadores Wi-Fi de Broadcom que utilizan este controlador.

Para una distribución relativamente joven como AerynOS, ampliar progresivamente la compatibilidad con hardware resulta especialmente importante. Los controladores inalámbricos pueden convertirse en uno de los principales obstáculos al probar una distribución Linux en determinados equipos portátiles, por lo que la incorporación de este soporte puede facilitar su utilización en un mayor número de configuraciones.

kmscon se activa por defecto en los terminales virtuales

AerynOS también ha cambiado el comportamiento de sus terminales virtuales mediante la activación predeterminada de kmscon. Los usuarios pueden acceder a ellos mediante las combinaciones Ctrl+Alt+F1 a Ctrl+Alt+F6 .

A diferencia del terminal virtual proporcionado directamente por el kernel, kmscon utiliza el controlador DRM de kernel modesetting y ofrece renderizado Unicode completo mediante FreeType. Esto permite proporcionar una experiencia más moderna en estos entornos de texto.

El primer terminal virtual continúa reservado para los gestores gráficos de inicio de sesión. En sistemas que no utilizan uno de estos gestores, AerynOS permite iniciar directamente Sway mediante kmscon-launch-gui sway .

Moss también recibe varias correcciones

El gestor de paquetes moss, uno de los componentes propios más importantes de AerynOS, también ha recibido varias correcciones. Los cambios están relacionados con diferentes casos límite del nuevo mecanismo nativo de reflinks y con un problema que podía provocar fugas de descriptores de archivos al utilizar la estrategia nativa basada en hardlinks.

Estas mejoras son importantes porque moss forma parte de la arquitectura sobre la que AerynOS está construyendo su modelo de actualizaciones y gestión del sistema. El proyecto está trabajando para que los cambios internos de sus formatos y herramientas puedan introducirse de forma transparente para el usuario.

Más software actualizado en AerynOS

La actualización de agosto también incorpora una larga lista de versiones nuevas. Entre ellas aparecen Firefox 153.0.4, Thunderbird 153.0.3, los controladores NVIDIA 610.57.04, Flatpak 1.18.1, Docker 29.7.2, Dracut 112 y Fastfetch 2.67.1.

También se han actualizado diferentes herramientas destinadas al escritorio, al desarrollo y al gaming. Esto mantiene la distribución en línea con su modelo de actualización continua, en el que los paquetes van llegando a los repositorios conforme las nuevas versiones son integradas y probadas.

Cambios en la contribución de paquetes

AerynOS ha introducido además nuevos modelos de pull request para aclarar las expectativas del proyecto respecto a quienes contribuyen con paquetes. A partir de ahora, las propuestas que introduzcan paquetes completamente nuevos deberán contar previamente con una Package Request que haya sido presentada y aprobada.

El objetivo es establecer un proceso más claro para incorporar nuevo software a los repositorios de la distribución y evitar que las contribuciones de paquetes aparezcan directamente sin haber pasado por una planificación previa.

AerynOS sigue avanzando con su rama Unstable

La nueva oleada de actualizaciones sitúa a AerynOS en una posición interesante dentro del panorama de distribuciones Linux independientes. El proyecto no se limita a empaquetar software de terceros, sino que continúa desarrollando sus propias herramientas y una infraestructura de actualización diseñada alrededor de sus necesidades.

Para los usuarios de la rama Unstable, la actualización supone disponer de versiones más recientes de los principales escritorios Linux, un kernel actualizado con correcciones para AMDGPU, soporte adicional para hardware inalámbrico y mejoras en el gestor de paquetes. Todo ello refuerza la apuesta de AerynOS por construir una distribución moderna con una infraestructura propia y un modelo de actualización continuo.