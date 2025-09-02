Tras varios meses de avances sostenidos, llega AerynOS 2025.08 como nueva instantánea ISO de esta distribución independiente que antes se conocía como Serpent OS y que lidera Ikey Doherty, antiguo responsable de Solus.

El proyecto mantiene un enfoque técnico y práctico para usuarios exigentes: hay mejoras en virtualización, ajustes en el instalador y un repertorio de escritorios actualizado, todo ello en una ISO que sigue siendo de calidad alfa y que constituye el tercer lanzamiento del año.

Novedades principales de AerynOS 2025.08

Entre los cambios más visibles se encuentran el refuerzo de la habilitación de hardware y máquinas virtuales (HWE), el uso del planificador scx_flash por defecto y una opción de instalación en modo solo consola para quien prefiera una configuración mínima.

También se adopta un modelo de conjuntos de paquetes que simplifica la selección de software durante la instalación (perfiles mínimo, estándar o completo según el escritorio), además de soporte de CDN tanto para el repositorio como para la descarga de ISOs, lo que debería dar descargas más estables y rápidas.

Escritorios y opciones de instalación

La imagen en vivo sigue apostando por GNOME 48.4 como escritorio por defecto, pero el instalador permite elegir alternativas como KDE Plasma 6.4.4, el emergente COSMIC Alpha 7 de System76 o la sesión con Sway 1.11, de modo que cada usuario pueda ajustar su entorno desde el principio.

El instalador lichen suma mejoras prácticas: ahora descarga los paquetes más recientes directamente del repositorio, resiste mejor cortes de red y ofrece salidas más útiles para diagnosticar fallos. A día de hoy, eso sí, requiere preformatear el disco, algo que puede frenar a principiantes, aunque el equipo planea simplificarlo en próximas iteraciones.

Paquetes y componentes actualizados en AerynOS 2025.08

En el corazón del sistema se utiliza Linux 6.15.11 (perteneciente a una serie marcada EOL en kernel.org), acompañado por la pila gráfica Mesa 25.2.1. La distribución incorpora, además, una selección amplia de versiones recientes y algunas incorporaciones destacadas.

LLVM 20.1.8

FFmpeg 7.1.1

uutils-coreutils 0.1.0

sudo-rs 0.2.8

Fastfetch 2.51.1 (con soporte de logotipo de AerynOS)

Waydroid 1.5.4

OpenVPN 2.6.14

Protontricks 1.13.0

Winetricks 20250102

Junto a las versiones anteriores, AerynOS añade paquetes como Waydroid, OpenVPN, Protontricks y Winetricks, ampliando el alcance de la distribución para escenarios de escritorio, juegos y pruebas de apps Android.

Estado del proyecto y hoja de ruta

La distribución continúa su transición desde una etapa experimental hacia un sistema más maduro, centrado en escalabilidad, reproducibilidad y herramientas avanzadas. Sus desarrolladores insisten en que el público objetivo son usuarios avanzados y desarrolladores.

Ya trabajan en automatizar actualizaciones de paquetes, simplificar las restauraciones (rollbacks), gestionar el disco con Rust, activar escalado fraccional por defecto y renovar el instalador con borrado completo y particionado dinámico, entre otros cambios.

Descarga y disponibilidad

Las ISOs de AerynOS 2025.08 ya están disponibles en el sitio oficial. Aunque la página pueda listar inicialmente la edición GNOME, el instalador mostrará el resto de opciones durante el proceso. Conviene recordar que el estado es alfa, por lo que no se recomienda para entornos de producción.

Esta entrega combina un núcleo y una pila gráfica recientes con mejoras claras en experiencia de instalación, opciones de escritorio actuales y una base de paquetes al día, dejando el terreno preparado para los siguientes pasos de la hoja de ruta.