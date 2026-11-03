aerynOS 2026.11 ya está disponible con una nueva imagen ISO que amplía las opciones de escritorio, incorpora un instalador experimental y estrena una importante reorganización de la interfaz de línea de comandos de Moss, su gestor de paquetes. El proyecto, que anteriormente se conocía como Serpent OS, continúa desarrollando una distribución Linux independiente con un modelo de gestión declarativo y herramientas propias.

La actualización, publicada el 2 de noviembre de 2026, destaca especialmente por la llegada de Budgie Desktop, que se suma a GNOME, KDE Plasma y COSMIC. También incluye un nuevo instalador basado en terminal, mejoras en la gestión de paquetes y actualizaciones importantes en el kernel, los controladores gráficos y las aplicaciones.

Budgie se incorpora a las opciones de escritorio

Una de las novedades más visibles es la incorporación de Budgie 10.10.4, desarrollada en colaboración con Joshua Strobl, responsable del proyecto Budgie. Esta integración permite seleccionar cuatro entornos de escritorio durante la instalación:

Budgie 10.10.4: un escritorio tradicional con una interfaz moderna y sencilla.

un escritorio tradicional con una interfaz moderna y sencilla. GNOME 51.1: el entorno utilizado también como base de la sesión Live de la nueva ISO.

el entorno utilizado también como base de la sesión Live de la nueva ISO. KDE Plasma 6.8.2: una alternativa altamente configurable.

una alternativa altamente configurable. COSMIC 1.11.0: el escritorio desarrollado por System76, que incorpora también COSMIC Viewer.

La distribución amplía además su catálogo de compositores Wayland. Sus repositorios ofrecen alrededor de una docena de alternativas para quienes prefieran construir su propio entorno gráfico en lugar de instalar un escritorio completo.

Entre las opciones disponibles se encuentran Hyprland 0.57, Mango 0.18.4, Miriway 26.10 y Noctalia 5.4.1.

Nuevo instalador experimental con soporte para Btrfs

aerynOS 2026.11 incorpora una segunda alternativa de instalación denominada lichen-installer. Se trata de una herramienta interactiva para terminal que pretende simplificar el proceso de instalación y mejorar su robustez.

A diferencia del instalador anterior, esta nueva versión puede encargarse automáticamente del particionado y formateo de las unidades de almacenamiento. También permite configurar la conexión Wi-Fi y la distribución del teclado durante la instalación, conservando estas preferencias en el sistema instalado.

Entre sus características destaca el soporte para Btrfs, con una partición raíz y un subvolumen independiente `@home`. También permite proporcionar un archivo `system-model.kdl` personalizado para definir los paquetes que deben instalarse.

Ambos instaladores están disponibles en la ISO:

sudo lichen: ejecuta el instalador anterior.

ejecuta el instalador anterior. lichen-tui: inicia el nuevo instalador experimental.

Hay limitaciones importantes que conviene tener en cuenta. El nuevo instalador todavía no admite cifrado de disco ni configuraciones de arranque dual. Por este motivo, continúa siendo una herramienta en desarrollo y no sustituye todavía al instalador anterior como opción predeterminada.

Moss reorganiza su interfaz de comandos en aerynOS 2026.11

Otro de los cambios importantes afecta a Moss, el gestor de paquetes de aerynOS. Su interfaz de línea de comandos se ha reorganizado para reflejar mejor el modelo declarativo del sistema, en el que las operaciones se interpretan en función de un modelo que describe los paquetes y repositorios deseados.

Las operaciones se agrupan ahora bajo dos categorías principales:

moss repo: permite añadir, eliminar, habilitar y deshabilitar repositorios.

permite añadir, eliminar, habilitar y deshabilitar repositorios. moss package: permite incorporar o retirar paquetes del modelo del sistema y sincronizar los cambios.

El comando `sudo moss sync -u` actualiza la información almacenada de los repositorios habilitados y sincroniza la instalación con el estado definido por el modelo del sistema.

También se incorporan alias para agilizar las operaciones habituales. Por ejemplo, `moss pad` sirve para añadir paquetes, `moss prm` para eliminarlos y `moss pif` para consultar información. En la gestión de repositorios se añaden `moss rad` y `moss rrm`.

La herramienta incorpora además el comando `moss tree`, que muestra la jerarquía de comandos y sus opciones. Se han mejorado los mensajes de ayuda y la gestión de errores para facilitar el aprendizaje de esta nueva estructura.

Es importante señalar que el cambio no es compatible con la organización anterior de los comandos. Los usuarios que ya utilizaban Moss tendrán que adaptar sus instrucciones y scripts. Algunas funciones, como la búsqueda de paquetes mejorada y el autocompletado de comandos, todavía están en desarrollo.

Actualizaciones del kernel y del software en aerynOS 2026.11

La nueva imagen ISO utiliza el kernel Linux 7.2.14, mientras que los repositorios también ofrecen Linux 6.18.60 LTS para quienes prefieran una rama de soporte prolongado.

El apartado gráfico recibe Mesa 26.2.6, mientras que el software de escritorio y las herramientas de desarrollo incorporan numerosas actualizaciones.

Entre los componentes destacados se encuentran:

Hyprland 0.57.

PipeWire 1.6.11.

Firefox 159.

Thunderbird 159.

QEMU 11.1.3.

Wine 11.21.

COSMIC 1.11.0.

GNOME 51.1.

KDE Plasma 6.8.2.

Budgie 10.10.4.

También llega fwupd a los repositorios de aerynOS. Esta herramienta permite gestionar actualizaciones de firmware en hardware compatible mediante Linux Vendor Firmware Service (LVFS), facilitando la instalación de nuevas versiones de firmware sin depender de utilidades específicas de cada fabricante.

Adiós a las instalaciones headless y de solo terminal

La nueva ISO deja de ofrecer las opciones de instalación exclusivamente mediante terminal y las instalaciones sin entorno gráfico. El equipo explica que estas modalidades, aunque estaban dirigidas a usuarios experimentados, generaban un volumen desproporcionado de solicitudes de asistencia.

Los desarrolladores no descartan recuperarlas en futuras versiones, pero han decidido concentrar los esfuerzos en las opciones de instalación con escritorio y en mejorar la experiencia general de los usuarios que prueban la distribución.

Una distribución todavía en desarrollo

Aunque aerynOS 2026.11 supone un avance importante en su infraestructura y en las posibilidades de personalización, el propio equipo insiste en que el sistema sigue dirigido principalmente a usuarios pioneros y probadores.

La ausencia de cifrado y arranque dual en el nuevo instalador, junto con la evolución de Moss y otras herramientas internas, son señales de que todavía queda trabajo antes de considerar la distribución preparada para cualquier uso cotidiano.

Con esta versión, aerynOS da un paso hacia una mayor variedad de escritorios y una instalación más accesible, sin abandonar su apuesta por un sistema independiente y una gestión declarativa de los paquetes.