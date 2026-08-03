AerynOS 2026.08 ya está disponible como una nueva imagen de instalación de esta distribución independiente basada en un modelo rolling release. La actualización reúne los cambios más importantes introducidos durante las últimas semanas, incorporando compatibilidad experimental con OpenZFS, una importante actualización de systemd y diversas mejoras en la infraestructura del sistema, el gestor de paquetes y el proceso de instalación.

Aunque AerynOS continúa siendo un proyecto relativamente joven, su desarrollo sigue avanzando con rapidez gracias a herramientas propias como el gestor de paquetes Moss y el instalador Lichen. Su objetivo es ofrecer una distribución moderna con un enfoque de «instalar una vez y actualizar para siempre», evitando las reinstalaciones periódicas habituales en otros sistemas operativos. La nueva ISO 2026.08 representa un nuevo paso en esa dirección al integrar las últimas mejoras disponibles desde el primer arranque.

AerynOS 2026.08 añade soporte para OpenZFS y actualiza systemd

La principal novedad de esta versión es la incorporación de soporte experimental para unidades de datos basadas en OpenZFS. AerynOS ya permitía utilizar Btrfs y Bcachefs, pero ahora amplía las opciones disponibles para quienes prefieren el conocido sistema de archivos ZFS. Por el momento, los desarrolladores indican que esta función todavía se encuentra en fase experimental y animan a los usuarios a compartir sus resultados para seguir mejorando la compatibilidad.

Otro de los cambios más importantes afecta a systemd, que pasa a utilizar la versión 261.2 tras una profunda reorganización de su empaquetado. Como resultado, varios componentes como systemd-boot, systemd-resolved, systemd-homed, systemd-container, systemd-coredump y systemd-udev pasan a distribuirse como paquetes independientes. Además, las operaciones realizadas por Moss ya no sobrescriben el estado de los servicios que el usuario haya activado o desactivado manualmente, ofreciendo un comportamiento mucho más predecible durante las actualizaciones. Los desarrolladores también advierten de que algunos equipos podrían experimentar cambios en los nombres de las interfaces de red tras reiniciar el sistema.

Mejoras en Moss y escritorios actualizados

La actualización completa además la segunda fase del nuevo sistema de repositorios versionados. Gracias a este trabajo, Moss puede actualizarse automáticamente incluso cuando cambia el formato interno de los repositorios, eliminando la necesidad de realizar migraciones manuales y acercando al proyecto a su objetivo de ofrecer actualizaciones continuas sin interrupciones. También se han añadido nuevas comprobaciones para verificar la integridad de los archivos descargados y soporte nativo para reflinks en sistemas de archivos XFS, mejorando tanto la fiabilidad como la eficiencia del almacenamiento.

La nueva ISO incorpora igualmente el kernel Linux 7.1, una imagen en vivo basada en GNOME actualizada y acceso, durante la instalación mediante red, a los escritorios KDE Plasma 6.7.3 y COSMIC Desktop 1.5 con los paquetes más recientes disponibles. A ello se suma la llegada del controlador NVIDIA 610.43.03 a los repositorios y la continuidad de distintos trabajos internos, entre ellos la futura migración del formato YAML al lenguaje KDL para la definición de paquetes y la evaluación de Codeberg como posible alternativa a GitHub para el desarrollo del proyecto. Con todos estos cambios, AerynOS continúa consolidando una infraestructura cada vez más moderna y preparada para evolucionar sin romper la compatibilidad con las instalaciones existentes.