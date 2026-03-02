AerynOS ha publicado la versión 2026.02 de su imagen ISO en fase alfa, un nuevo hito para esta distribución Linux independiente que, hasta hace no mucho, se conocía como Serpent OS. Se trata de una versión pensada para cerrar el mes de febrero con una buena batería de cambios, sobre todo en el terreno de las herramientas de construcción y en la actualización de paquetes clave del sistema.

Aunque el proyecto sigue marcando en grande la etiqueta de software en desarrollo y no destinado aún a producción, la edición 2026.02 consolida la idea de AerynOS como sistema atómico sin apostar por un sistema de archivos inmutable, una combinación que llama la atención en un panorama donde normalmente ambas cosas van de la mano. Este enfoque puede resultar especialmente atractivo para entornos de pruebas y estaciones de trabajo técnicas.

AerynOS 2026.02: nueva ISO alfa disponible

El equipo recuerda que todo el sistema AerynOS sigue en fase alfa, por lo que recomiendan cierta prudencia antes de desplegarlo en máquinas que se usen a diario en producción. Aun así, los desarrolladores subrayan que esta versión debería ofrecer una experiencia más fluida y coherente, interesante para quienes quieran experimentar con un sistema atómico moderno.

Uno de los pilares de esta versión es la actualización del núcleo: AerynOS 2026.02 se apoya ahora en el kernel Linux 6.18.15 LTS, una rama de soporte extendido enfocada en la estabilidad y las correcciones de errores a largo plazo. Esto supone una mejora relevante para quienes valoran un comportamiento más predecible del sistema y de los controladores frente a la adopción de núcleos más recientes pero menos probados.

Además del kernel, la distribución integra una larga lista de paquetes renovados, entre los que se encuentran elementos fundamentales de la pila gráfica, componentes multimedia y herramientas de usuario final. Esta actualización de conjunto está pensada para ofrecer un entorno más moderno sin romper la coherencia interna que el proyecto intenta mantener a través de su enfoque atómico.

Mejoras en las herramientas de construcción: Moss, Boulder y Summit

Buena parte del esfuerzo de febrero se ha centrado en perfeccionar el ecosistema de construcción de paquetes. Según el registro de cambios, la herramienta Moss se ha vuelto sensiblemente más rápida en su uso, algo clave en una distribución que basa buena parte de su propuesta en la gestión fiable y reproducible de paquetes.

En paralelo, el equipo ha trabajado sobre Boulder, la utilidad orientada a automatizar la creación y actualización de recetas de paquetes. Se han introducido mejoras para estandarizar estos procesos y reducir la intervención manual, lo que puede traducirse en ciclos de empaquetado más cortos y en una mayor consistencia a la hora de generar nuevo software para el repositorio.

También se han introducido cambios en el panel Summit, la interfaz que muestra las colas de compilación y el estado de los paquetes de manera gráfica y en tiempo casi real. El objetivo es que los desarrolladores y colaboradores puedan ver de un vistazo cómo evolucionan los procesos de construcción, detectar cuellos de botella y reaccionar con mayor rapidez ante posibles fallos.

Entornos de escritorio actualizados: GNOME, COSMIC y KDE Plasma

En el apartado gráfico, AerynOS 2026.02 llega con varias novedades. La imagen en vivo incorpora por defecto el entorno GNOME en su versión 49.4, lo que sitúa a la distribución en una de las ediciones más recientes de este escritorio. Entre los cambios mencionados se encuentran correcciones en el comportamiento del menú rápido, ajustes para evitar que ciertas carpetas por defecto reaparezcan tras ser eliminadas y otras mejoras menores que pulen la experiencia cotidiana.

Para quienes prefieran otras interfaces, la distribución también incluye el escritorio COSMIC actualizado a la versión 1.0.8. Esta actualización trae arreglos para cuelgues de VLC en algunos applets, cambios en la sección de elementos recientes del gestor de archivos para eliminar acciones no soportadas y la posibilidad de copiar la ruta actual utilizando la tecla Mayús (Shift), una función útil para usuarios avanzados y administradores de sistemas.

El universo KDE tampoco se queda atrás: AerynOS 2026.02 ofrece KDE Plasma 6.6.1 como opción de escritorio, acompañado por KDE Frameworks 6.23 y KDE Gear 25.12.2. En el asistente de primera ejecución, el usuario puede optar por una configuración basada en Plasma, de forma que el sistema se adapta desde el inicio a las preferencias de quienes estén acostumbrados al ecosistema KDE, bastante extendido entre usuarios técnicos.

Wayland, compositores adicionales y pila gráfica

La nueva versión continúa reforzando su soporte para la sesión Wayland. El proyecto ha añadido varios compositores Wayland adicionales al repositorio, ampliando así las posibilidades para quienes quieran salir de las opciones más habituales y experimentar con otras soluciones. Esto puede resultar interesante tanto para equipos de escritorio como para portátiles, donde Wayland va ganando terreno por su mejor integración con pantallas de alta resolución y gestos táctiles.

En la parte de controladores y gráficos, AerynOS 2026.02 incorpora la versión 26.0.1 de los drivers Nesa, junto con Waybar 0.15 como barra de estado para entornos basados en Wayland. Estos componentes, sumados al uso de un kernel LTS actualizado, buscan ofrecer una plataforma más consistente para sesiones gráficas modernas, algo especialmente relevante en hardware reciente como portátiles ultraligeros y equipos de sobremesa con GPU dedicadas.

Actualizaciones de aplicaciones y componentes clave

Más allá del escritorio, la ISO 2026.02 trae un buen número de aplicaciones actualizadas. Entre las más destacadas se encuentra Firefox en su versión 148, aportando las últimas funciones y parches de seguridad del conocido navegador web. Este tipo de actualizaciones resultan cruciales para usuarios que realizan buena parte de su trabajo diario en la web, tanto a nivel personal como profesional.

El subsistema de audio y vídeo también se beneficia de las novedades, con PipeWire 1.6 integrado en la nueva versión. Este componente se ha convertido en el estándar de facto para gestionar audio y, cada vez más, vídeo en muchas distribuciones Linux, y su actualización mejora la compatibilidad con distintas interfaces de audio, dispositivos externos y escenarios complejos como la producción multimedia o las videoconferencias.

En el apartado de compatibilidad con aplicaciones de Windows, el proyecto ha incluido Wine 11.3, lo que abre la puerta a ejecutar cierto software legado o herramientas específicas que no cuentan con versión nativa para Linux. Aunque la estabilidad depende de cada programa, contar con una versión reciente de Wine es un plus para quienes necesiten este tipo de soluciones en su flujo de trabajo.

Nueva opción de instalación solo en consola

Uno de los cambios más llamativos a nivel de instalación es la incorporación de una nueva modalidad «console-only» en la ISO 2026.02. Hasta ahora, el sistema ofrecía un modo de instalación sin interfaz gráfica centrado en entornos de servidor, apoyado en la conexión Ethernet del equipo para descargar los paquetes durante el proceso.

Tras las peticiones de varios usuarios, los desarrolladores han decidido añadir una opción de instalación en consola capaz de detectar y utilizar redes Wi‑Fi. Esta novedad facilita montar sistemas ligeros sin entorno gráfico en equipos portátiles o dispositivos que no disponen de conexión por cable, un escenario común en hogares y oficinas españolas donde el Wi‑Fi es la vía de acceso principal a la red.

Un proyecto en evolución que busca consolidarse

La llegada de AerynOS 2026.02 muestra que el equipo mantiene un ritmo de trabajo constante, centrado tanto en pulir la infraestructura interna de construcción de paquetes como en ofrecer una experiencia de usuario cada vez más afinada. La combinación de un modelo atómico, un kernel LTS actualizado, entornos de escritorio modernos y nuevas opciones de instalación sitúa al proyecto en una posición interesante dentro del ecosistema Linux.

Sin convertirse todavía en una opción plenamente recomendada para entornos de producción, esta versión puede resultar atractiva para usuarios avanzados, administradores de sistemas y entusiastas de Linux que quieran seguir de cerca la evolución de una distribución independiente con ideas propias sobre la gestión de software, la estabilidad de las actualizaciones y la integración de tecnologías como Wayland, PipeWire y los escritorios de última generación.