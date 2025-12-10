AerynOS 2025.12 llega como una de esas versiones que marcan un antes y un después en una distro joven pero muy ambiciosa. En esta entrega, el equipo ha puesto toda la carne en el asador: no solo hay montones de paquetes actualizados y mejoras en el escritorio, sino también cambios profundos en la infraestructura, en la web, en la documentación y hasta en la forma de relacionarse con la comunidad.

El resultado es una imagen ISO de desarrollo basada en Linux 6.17.10, con GNOME 49.2 como entorno en vivo, opciones de instalación con KDE Plasma y COSMIC, una pila gráfica muy moderna pensada también para gaming, y un ecosistema de servicios que se está profesionalizando a gran velocidad. Eso sí, los propios desarrolladores insisten: sigue siendo una distro en fase alfa, ideal para probar, cacharrear y colaborar, pero no para producción.

Novedades clave de AerynOS 2025.12 como distribución

Esta versión se presenta como el último snapshot de desarrollo de esta distribución independiente, nacida originalmente como Serpent OS y creada por Ikey Doherty, conocido por su trabajo previo en Solus. Con AerynOS el objetivo es construir una distro moderna desde cero, con herramientas propias como Moss y una arquitectura de repositorios muy cuidada.

La ISO AerynOS 2025.12 se centra en ofrecer un entorno GNOME Live actualizado, desde el que se puede usar su instalador en fase de prototipo llamado lichen. Este instalador requiere una conexión de red durante el proceso, ya que la instalación se basa en descargar los últimos “pkgsets” y volcar el sistema en un disco dedicado a AerynOS.

La idea de estas imágenes alfa es que quienes quieran probar AerynOS dispongan de snapshots periódicos con el trabajo más reciente: nuevas versiones de escritorios, actualizaciones de paquetes clave, cambios de infraestructura y pruebas de características como los futuros repositorios versionados.

Actualizaciones de paquetes y versiones destacadas

En AerynOS 2025.12 se ha hecho un gran esfuerzo por mantener al día las principales pilas de escritorio y las herramientas básicas del sistema. El listado de novedades incluye versiones muy recientes de entornos, librerías y utilidades que apuntan a un público que quiere estar a la última:

COSMIC Beta 9 , la versión más fresca del escritorio desarrollado por System76.

, la versión más fresca del escritorio desarrollado por System76. GNOME 49.2 , entorno por defecto en la ISO Live.

, entorno por defecto en la ISO Live. KDE Plasma 6.5.4 , con KDE Frameworks 6.20.0 y KDE Gear 25.08.2 / 25.08.3 según la fuente, cubriendo la suite de aplicaciones KDE.

, con y según la fuente, cubriendo la suite de aplicaciones KDE. Linux 6.17.10 , el kernel que sirve de base al sistema en esta entrega.

, el kernel que sirve de base al sistema en esta entrega. Mesa 25.3 / 25.3.1, con el añadido importante de soporte de Vulkan anti-lag activado, pensado para mejorar la experiencia en juegos.

Junto a estos bloques centrales, se han actualizado un buen número de paquetes importantes para el día a día y para tareas de desarrollo o administración. Entre ellos destacan:

bash 5.3.8

buildah 1.42.2

docker 29.0.4

ffmpeg 8.0.1

firefox 146.0

gamemode 1.8.2

llvm 21.1.7

openvpn 2.6.17

prism-launcher 9.4

scx-scheds 1.0.17

sudo-rs 0.2.10

uutils-coreutils 0.4.0

vim 9.1.1896

vscodium 1.106.37943

wine 10.19

xwayland-satellite 0.8

zed 0.210.4

zlib-ng 2.3.2

Todas estas actualizaciones vienen acompañadas de muchos pequeños ajustes y nuevos paquetes que no se listan uno por uno, pero que apuntan a una base de software cada vez más sólida y moderna.

Escritorios disponibles en AerynOS 2025.12: GNOME, KDE Plasma y COSMIC

Una de las grandes bazas de AerynOS 2025.12 es su apuesta clara por ofrecer varias experiencias de escritorio bien cuidadas. No se trata solo de “tener muchos entornos”, sino de dedicarles tiempo de empaquetado y pulido.

GNOME 49.2 como entorno principal en la ISO Live

En el caso de GNOME, los desarrolladores reconocen que no hay demasiada historia que contar más allá de la actualización: lo han llevado a la versión 49.2 y está funcionando como se espera, sin grandes sorpresas. GNOME es el entorno por defecto en la imagen Live, y sirve como cara visible inicial de la distro.

Este enfoque permite que quienes descargan la ISO se encuentren con un GNOME muy actual, fluido y estable dentro de lo que cabe en una distro aún en fase alfa, beneficiándose de todas las mejoras recientes de este entorno.

KDE Plasma 6.5.4 con soporte mejorado para altas tasas de refresco

La rama KDE también ha recibido mucha atención. AerynOS 2025.12 incluye KDE Plasma 6.5.4, KDE Frameworks 6.20.0 y la suite KDE Gear de la serie 25.08.x, lo que la convierte en la segunda versión de AerynOS que ofrece Plasma como opción de escritorio durante la instalación.

Además de la actualización de versiones, el equipo ha introducido parches personalizados para mejorar el soporte de monitores con altas tasas de refresco. Esto es especialmente interesante para quienes usan pantallas gaming de 120 Hz, 144 Hz o más, ya que busca pulir la experiencia gráfica y hacerla más suave y coherente.

De este modo, AerynOS no solo “incluye Plasma”, sino que intenta que la experiencia en KDE esté a la altura de lo que se espera de un escritorio moderno, tanto en fluidez como en integración con el resto del sistema.

COSMIC Beta 9: automatización y pulido de la experiencia

El tercer gran entorno es COSMIC, el escritorio de System76 que todavía se encuentra en fase beta pero que cada vez genera más interés. En esta versión se incluye COSMIC Beta 9, con un trabajo fuerte en automatizar el empaquetado a partir de las etiquetas de Git que lanza System76.

Gracias a esta automatización, el equipo de AerynOS puede empujar más rápido las nuevas versiones de COSMIC a su repositorio volatile y, tras un tiempo, moverlas al repositorio unstable. Se trata de un flujo pensado para que quienes prueban la distro puedan seguir el ritmo del desarrollo de COSMIC casi al día.

También se han resuelto varios problemas específicos de este escritorio. Uno de los más llamativos era que los dispositivos USB no se montaban automáticamente en sesiones COSMIC. Este fallo se ha corregido añadiendo gvfs al conjunto de paquetes de COSMIC, algo clave para la usabilidad básica del entorno.

Otro detalle importante: se ha arreglado un bug comentado en una entrada anterior del blog, donde sudo-rs no funcionaba bien en Cosmic Terminal ni en Ptyxis dentro de sesiones COSMIC. Con estos parches, el escritorio COSMIC en AerynOS gana enteros y se acerca más a una experiencia lista para el día a día… siempre dentro del contexto de una distro en estado alfa.

Mejoras de infraestructura: Vessel, repositorios y nuevos servidores

Más allá de los paquetes y los escritorios, AerynOS 2025.12 viene cargado de cambios “de trastienda” que apuntan al futuro de la distro. El equipo ha estado trabajando en varios frentes de infraestructura.

Una de las novedades más interesantes es la incorporación de lógica de auto-pruning en Vessel, el gestor de repositorios de AerynOS. Esta funcionalidad hace que, de forma periódica (actualmente a diario), el sistema revise qué paquetes hay almacenados en el servidor y cuáles son accesibles a través de los índices de los repositorios.

Cuando se detecta que ciertos paquetes ya no son alcanzables desde ningún índice, se consideran sobrantes y se eliminan automáticamente. Con ello se consigue mantener el repositorio “ligero y limpio”, evitando que se llenen los discos con paquetes obsoletos que ya no usa nadie.

Este tipo de automatización libera al equipo de tener que andar pendiente de tareas de limpieza manual y reduce el riesgo de encontrarse con problemas de almacenamiento llenándose sin previo aviso. Para una distro que quiere escalar a más usuarios en 2026, tener esta base bien trabajada es fundamental.

Migración de servidor principal a netcup

En paralelo, el equipo se ha replanteado qué tipo de servidor necesitaba la distro en este momento del proyecto. En los últimos siete meses, gran parte de la carga la han asumido cuatro servidores privados de ermo, por lo que el antiguo servidor principal de compilación de AerynOS no se estaba aprovechando al máximo.

Tras revisar necesidades y costes, han decidido retirar ese servidor de producción y cambiar a un “root server” de netcup en Alemania. Este nuevo servidor está mejor orientado a funciones de alojamiento de repositorios y coordinación de infra, y cuenta con una interfaz de red de 2,5 Gbit.

Según comenta el equipo, los usuarios europeos están notando velocidades de descarga bastante superiores, algo muy de agradecer cuando se trata de bajar ISOs grandes o actualizaciones voluminosas. La experiencia inicial con el soporte de netcup también ha sido positiva, con una atención rápida y útil durante la fase de configuración.

Cambios en comunicación en AerynOS 2025.12 y servicios externos

Además de los cambios técnicos, AerynOS 2025.12 viene acompañado de un giro en las herramientas que usa el proyecto para comunicarse y gestionar sus servicios. Aquí también se nota el esfuerzo por profesionalizar la gestión.

De Matrix a Zulip: nueva plataforma de chat

Durante mucho tiempo, el proyecto ha utilizado Matrix como plataforma de mensajería instantánea, y el equipo deja claro que valoran el trabajo de Matrix como solución federada y de código abierto. Sin embargo, en la práctica se les habían acumulado varios problemas.

Entre los principales inconvenientes, había complicaciones administrativas y problemas de federación: mensajes que llegaban con retraso o usuarios que en una sala veían determinados mensajes y en otras no, lo que resultaba confuso y dificultaba el seguimiento de conversaciones.

Tras estudiar alternativas y definir requisitos, el equipo decidió probar Zulip. Después de utilizarlo internamente durante un tiempo, vieron que ofrecía buen chat en tiempo real y, además, conversaciones asíncronas con temas/hilos. Esto permite que usuarios, colaboradores y miembros del equipo se centren mejor en las conversaciones relacionadas con sus intereses o responsabilidades.

Zulip también es software libre y dispone de cientos de integraciones, lo que facilita mucho la automatización de flujos de trabajo y la moderación. La respuesta de la comunidad de AerynOS ante el cambio ha sido muy positiva, y el proyecto se muestra entusiasmado con seguir creciendo ahí.

Como detalle interesante, Zulip cuenta con una política de apoyo a proyectos open source y ha patrocinado a AerynOS con una instancia cloud estándar sin coste. Cualquiera que quiera participar en la comunidad puede unirse al servidor de Zulip de AerynOS y empezar a charlar con el resto de usuarios y desarrolladores.

Transición del correo a Migadu

Otro cambio menos visible para el usuario final pero importante de puertas adentro ha sido la migración del correo. El equipo ha revisado las opciones del mercado y ha decidido pasarse a Migadu, aprovechando un descuento para proyectos de software libre.

Aunque Migadu requiere algo más de configuración inicial que otros proveedores más “plug and play”, ofrece una ventaja clara: se pueden crear tantas direcciones de correo como se necesiten dentro de la cuenta, sin que esto suponga un incremento del coste base.

Para un proyecto en expansión, esto es ideal, ya que permite definir buzones específicos para diferentes áreas (infraestructura, comunidad, prensa, etc.) sin disparar la factura, al tiempo que se gana flexibilidad administrativa.

Nueva ISO alfa AerynOS 2025.12 e instalador lichen

La estrella visible de todo este trabajo es la nueva ISO alfa AerynOS 2025.12. Esta imagen recoge todas las actualizaciones acumuladas durante noviembre y la primera semana de diciembre, consolidando en un solo punto una gran cantidad de mejoras.

Se trata, como en anteriores snapshots, de una ISO Live con GNOME que incluye el instalador en estado alfa/proof of concept llamado lichen . Este instalador se apoya en una conexión a internet durante el proceso, ya que va descargando los pkgsets más recientes para volcarlos en un disco que se destina íntegramente a AerynOS.

Aunque lichen todavía está lejos de lo que será el instalador definitivo, el proyecto tiene en el horizonte el desarrollo de un instalador renovado con mejores opciones de gestión de discos: soporte para borrado completo de la unidad, esquemas de particionado dinámico y, en general, una experiencia de instalación más flexible y segura.

La ISO 2025.12 se puede descargar desde la página oficial de descargas de AerynOS, y está pensada para que quienes sigan de cerca el proyecto puedan probar en hardware real las novedades en kernel, escritorios, pila gráfica y herramientas de sistema.

AerynOS 2025.12 se sitúa así como una proyecto vivo, en movimiento donde se mezclan actualizaciones de escritorio y paquetes, mejoras profundas de infraestructura, replanteamientos de branding y web, y un empuje fuerte a la documentación y la comunidad, dejando sensación de proyecto vivo, en movimiento y con ganas de convertirse, a medio plazo, en una opción de referencia dentro del mundo Linux.