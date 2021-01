Advierten sobre una licencia que no es de código abierto

La Open Source Initiative advirtió a los usuarios sobre la llamada Server Side Public License ya que no cumple con los criterios de la entidad para ser considerada de código abierto.

El término «Fauxpen» lo acuñó Tristan Louis en el año 2009 y se deriva de la palabra francesa para designar algo que es falso. Por escrito se pierde el juego de palabras así que digamos que la pronunciación del neologismo fauxpen source es fō-pən sȯrs. Muy parecido a opensource.

Para dar una definición estilo RAE digamos que fauxpen source es:

Tristan amplió la definición a:

De acuerdo al comunicado emitido por la Open Source Initiative

La OSI aclara más abajo la diferencia entre los dos tipos de licencias

¿Por qué advierten sobre una licencia de la que la mayoría de nosotros nunca escuchó hablar?

Elastic, una empresa desarrolladora de herramientas para búsqueda y análisis de datos publicó lo siguiente en su blog:

Desde la OSI reconocen que:

Esto no quiere decir que Elastic, o cualquier compañía, no deba adoptar cualquier licencia que sea apropiada para sus propias necesidades comerciales. Esa puede ser una licencia de propiedad, ya sea de fuente cerrada o con fuente disponible. La Iniciativa de Código Abierto cree firmemente que el modelo de desarrollo de código abierto es la mejor manera de desarrollar software y da como resultado un producto superior. Pero también reconocemos que no es la elección correcta para todos en todos los casos. Una empresa puede encontrarse con que sus necesidades y la dirección de su negocio han cambiado con el tiempo, de tal manera que la elección de la licencia original está interfiriendo con su modelo de negocio. Un cambio puede ser la elección correcta.

Pero aclaran:

Lo que una empresa no puede hacer es afirmar o insinuar que el software bajo una licencia que no ha sido aprobada por la Iniciativa de Código Abierto, y mucho menos una licencia que no cumple con la Definición de Código Abierto, es software de código abierto. Es un engaño, simple y llanamente, afirmar que el software tiene todos los beneficios y promesas del código abierto cuando no es así.