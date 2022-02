Esto no es una noticia nueva, pero a mí sí me ha pillado por sorpresa. Hace unas semanas, cuando alguien con quien trabajo recomendó software para editar archivos HTML, CSS y JavaScript mencionó dos: Brackets y Visual Studio Code. El primero lo mencionó antes porque parece más sencillo para principiantes, pero él prefiere y recomienda pasarse a Visual Studio Code lo más pronto posible. Yo nunca he usado Brackets, y quizá por eso he estado algo desconectado de sus noticias, pero ya no existe como tal.

La página oficial sigue estando disponible, pero lo que hay allí ya no es el Brackets de verdad. Es un fork, es decir, la comunidad ha decidido seguir con un proyecto que Adobe, desarrollador original, ha descontinuado hace ya mucho tiempo. Por ese motivo, si buscamos «brackets» en Snapcraft, Flathub, el repositorio de WebUpd8 o en AUR, lo que encontramos es la v1.14.1 como mucho, cuando lo más actualizado que hay en brackets.io es el instalador de la v2.0.1.

La «muerte» de Brackets tiene un motivo: un acuerdo entre Adobe y Microsoft

Adobe y Microsoft firmaron un acuerdo, una sociedad sobre la que no se conocen los detalles, pero que ha terminado con la primera recomendando usar el editor de la segunda, y descontinuando el Brackets que tenía una relativamente importante cantidad de usuarios/fans. Y, como mencionábamos, no es algo nuevo; el fin del soporte llegó el 1 de septiembre de 2021, momento en el que Adobe dejó de desarrollar el software y salió su primer Fork, en un principio llamado «Brackets Continued». Ahora mismo se han quedado con el nombre y página web originales, y ya tienen un instalador de la v2.0.1 del editor.

Lo malo, y como reza el titular, es que, como suele ser habitual, los más perjudicados somos los usuarios de Linux. El instalador existe para Windows y macOS, pero no para Linux. No hay ni siquiera un paquete DEB, que es lo que solemos encontrar en cualquier página web en el apartado «Linux». No sabemos si será así para siempre o si en algún momento lanzarán algo para nosotros, pero ahora mismo no tenemos disponible nada superior a la v1.14.1 del editor.

Mientras tanto, y como usuario de Visual Studio Code, yo recomiendo lo mismo que Adobe: cambiar de editor. En un principio parece más complicado, pero en Linux podemos instalarlo en diferentes tipos de paquetes e incluso en la Raspberry Pi. Eso o paciencia y tener la esperanza de que la comunidad se acuerde de Linux en algún momento, que también podría pasar.