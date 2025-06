Como la mayoría, hace mucho tiempo yo usaba Google Translate para traducir algunos textos si quería copiarlos y pegarlos. Eso cambió cuando descubrí DeepL, un traductor que soporta menos idiomas, pero capaz de entender expresiones y mucho más, gracias al aprendizaje automático (Machine Learning), algo que ahora recibe sí o sí el nombre de IA por marketing. Eso ha cambiado estos días, cuando me «han obligado» a probar alternativas como ChatGPT.

Lo que me ha pasado a mí ha sido lo siguiente: creo que estaba traduciendo los puntos de novedades de la última versión de Firefox, y de repente me apareció un mensaje que me decía que había excedido el límite gratuito y que debía esperar 12 días para poder volver a usar DeepL. 12 días. ¡12 días! Yo lo entiendo: es una empresa que ofrece un servicio y quiere ganar dinero, pero me parece demasiado, la verdad. Lo solucioné, todo hay que decirlo, pero me decidí a probar ChatGPT a ver cómo me iba.

ChatGPT traduce peor, pero se puede afinar

Antes de pasarle la primera prueba, le pregunté qué tal iba con las traducciones. se tiró flores, pero reconoció que DeepL podría hacer un mejor trabajo. Entonces, ¿por qué me quedo con él? Por un par de motivos: los prompts y el formato.

Prompt es la palabra anglosajona que en otros idiomas usamos en la informática para referirnos a «entrada», «sugerencia» o «petición». Si yo le paso un texto que dice «System Setting color», ChatGPT me traducirá «color de los ajustes del sistema», lo que es correcto, pero quizá no sea lo que busco. Cuando el contexto es KDE, la traducción sería «Color de las Preferencias del Sistema», pues es así como el proyecto llama a sus ajustes en español. Por lo tanto, yo puedo pasarle un texto, indicarle que es de KDE, la memoria entraría en juego — si se lo expliqué con antelación — y lo traduciría a la perfección.

En el mismo prompt también puedo indicarle que le de un formato y convierta algunas partes. En el ejemplo de Firefox, yo que trabajo en blogs sé que publicar pronto es important, por lo que yo hago los artículos antes de que salgan. Sé las novedades porque Mozilla las publica en su GitHub con un par de días de antelación, pero lo hace en formato JSON y Markdown. El apartado con el texto de cada novedad puede tener comillas simples para el texto en código, corchetes con números y paréntesis para los enlaces y más cosas. Si yo le pido que elimine eso, lo elimina.

La importancia de la entrada

Mejor aún, en vez de eliminar el formato puedo pedirle que lo convierta, y lo de las comillas simples me lo puede pone entre etiquetas <code></code>. Para rematar la faena, si le pido que me lo pase en HTML a mí sólo me quedaría copiar, pegar y realizar una comprobación mínima.

Al trabajar con IA, la entrada lo es casi todo. Inteligencia real tienen la justa, y es posible que se le pase un párrafo y decida, por su cuenta, que en él hay puntos, que debe separarlos y presentarlo en una lista desordenada.. Lo bueno que tiene que sea tipo chat es que se le puede pedir que lo repita tal y como lo queremos, pero si le damos la entrada correcta desde el principio, los resultados serán casi inmejorables.

Aún con todo, creo que lo más rápido y fiable para textos planos sigue siendo DeepL, pero no es una herramienta gratuita y puede poner restricciones severas. En relación calidad-precio, ChatGPT y otras IAs pueden hacer un trabajo infinitamente mejor.

En una prueba futura también veré cómo se comporta DeepL, a quién le pregunté por curiosidad y también se echó un saco de flores. Bien mirado, y teniendo en cuenta que no pone límites, para inglés-español puede ser incluso mejor opción. El caso es que dos semanas es un castigo demasiado largo y nadie se busca alternativas si no lo necesita.