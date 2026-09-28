postmarketOS cambia de nombre y pasa a llamarse Nura. El proyecto de Linux para dispositivos móviles ha presentado oficialmente su nueva identidad después de un proceso de selección que se ha prolongado durante aproximadamente un año y medio. Desde ahora, el sistema operativo anteriormente conocido como postmarketOS adopta el nombre de Nura, aunque el cambio no supone el nacimiento de una nueva distribución ni modifica su propósito fundamental.

El anuncio se realizó el 27 de septiembre de 2026 durante la conferencia organizada por la comunidad de postmarketOS y Alpine Linux. La decisión pone fin a un proceso iniciado en marzo de 2025 para encontrar un nombre más sencillo de pronunciar, recordar y utilizar internacionalmente, al mismo tiempo que reflejara mejor la evolución que ha experimentado el proyecto desde sus comienzos.

¿Por qué postmarketOS cambia de nombre?

El equipo explica que el nombre postmarketOS había empezado a convertirse en un inconveniente para dar a conocer el proyecto fuera de su comunidad habitual.

Uno de los problemas era simplemente lingüístico. El nombre es relativamente largo y su pronunciación no resulta evidente en todos los idiomas. Además, la capitalización de postmarketOS podía escribirse de diferentes maneras, algo que complicaba la identificación consistente del proyecto.

Pero había otro motivo más importante: el nombre ya no describe completamente lo que hace el sistema.

Cuando nació postmarketOS, una de sus principales metas era proporcionar una alternativa Linux para teléfonos que habían dejado de recibir soporte comercial. Con el paso de los años, sin embargo, el proyecto se ha extendido también a dispositivos nuevos y a equipos que pueden recibir soporte desde el mismo momento de su lanzamiento.

El propio proyecto pone como ejemplo los dispositivos vendidos con postmarketOS preinstalado y el soporte conseguido para determinados teléfonos desde el mismo día de su lanzamiento. La denominación «postmarket» dejaba así de representar todo el ámbito del proyecto.

De postmarketOS a Nura

El nuevo nombre procede de nuraghe, las antiguas construcciones de piedra características de Cerdeña, en Italia. Algunas de estas estructuras tienen más de 3.000 años y todavía permanecen en pie.

Nura es una abreviatura de nuraghe y la elección tiene un significado relacionado con uno de los objetivos fundamentales del proyecto: conseguir que los dispositivos electrónicos continúen siendo útiles durante muchos años.

La referencia a estas construcciones busca transmitir precisamente las ideas de durabilidad y resistencia que el equipo relaciona con la misión de mantener dispositivos funcionales incluso cuando sus fabricantes han dejado de proporcionarles soporte.

El nombre fue propuesto por Davide Depau durante la fase inicial en la que la comunidad pudo aportar sugerencias.

Un proceso de selección de más de un año

El cambio de nombre no fue una decisión repentina. El proyecto comenzó a estudiar formalmente la posibilidad de cambiar de denominación en marzo de 2025.

La comunidad aportó más de 300 propuestas durante la primera fase. Posteriormente, un grupo de selección fue reduciendo las posibilidades teniendo en cuenta aspectos como la pronunciación, el significado y posibles problemas culturales o lingüísticos.

El proceso terminó concentrando la elección en cuatro candidatos. Los miembros del equipo realizaron comprobaciones adicionales con personas de diferentes partes del mundo antes de someter las opciones finales a una votación.

Nura fue finalmente la propuesta seleccionada.

El cambio también se ha planteado teniendo en cuenta la posibilidad de proteger legalmente la nueva marca. El proyecto ha iniciado el proceso correspondiente para registrar el nombre.

El logo de postmarketOS se mantiene

Aunque cambia el nombre, Nura no abandona completamente la identidad visual que los usuarios asociaban con postmarketOS.

El proyecto mantiene su logotipo principal, aunque se han realizado pequeños ajustes. Entre ellos se encuentra una modificación del espacio entre las flechas para mejorar su legibilidad a distancia.

El diseño también ha sido revisado para que su construcción siga un sistema matemático que facilite su reproducción en diferentes tamaños y soportes.

Por tanto, quienes ya conocían postmarketOS no se encontrarán con una identidad visual completamente diferente. El cambio más evidente será el nombre utilizado en la página web, documentación, aplicaciones y otros elementos de la interfaz pública.

El cambio afectará progresivamente a toda la infraestructura

La transición a Nura no puede realizarse de un día para otro. El proyecto tiene una gran cantidad de código, documentación, repositorios y servicios que contienen todavía referencias a postmarketOS.

El plan de cambio elaborado previamente contemplaba modificar los nombres de los paquetes que contienen «postmarketos», actualizar pmbootstrap y otras herramientas, cambiar la marca en la wiki y adaptar los diferentes servicios de infraestructura.

También se contemplan redirecciones desde las direcciones antiguas y cambios en los repositorios y espacios de comunicación del proyecto.

Por este motivo, durante algún tiempo será normal encontrar simultáneamente referencias a postmarketOS y Nura dependiendo del componente o documentación consultada.

Nura utilizará el dominio nura.eco

Otro de los cambios visibles será la dirección web del proyecto.

El equipo no pudo adquirir Nura.org a un precio que considerase razonable y optó por utilizar el dominio nura.eco. La elección está relacionada con el enfoque del proyecto hacia la prolongación de la vida útil de los dispositivos electrónicos.

La antigua presencia web de postmarketOS está siendo trasladada progresivamente a la nueva identidad y el proyecto contempla redirecciones para facilitar la transición a los usuarios que todavía utilicen las direcciones antiguas.

El objetivo de Nura sigue siendo el mismo

A pesar del cambio de nombre, la esencia del proyecto no cambia. Nura continúa desarrollando un sistema Linux para dispositivos móviles con el objetivo de proporcionar a los usuarios mayor control sobre su hardware y mantener dispositivos en funcionamiento durante más tiempo.

El proyecto seguirá trabajando con tecnologías del ecosistema Linux móvil y con interfaces como Phosh y KDE Plasma Mobile, además de mantener su enfoque sobre el soporte de dispositivos y el uso de componentes de Linux tanto como sea posible.

Por tanto, Nura no debe entenderse como el sucesor de postmarketOS en el sentido de una nueva distribución que sustituye a la anterior. Es el nuevo nombre del mismo proyecto.

Una nueva etapa para el proyecto

El cambio de postmarketOS a Nura representa principalmente una evolución de la identidad del proyecto. Después de casi una década de desarrollo, el equipo considera que el nombre original ya no refleja todo el alcance que ha adquirido el sistema.

La nueva denominación elimina la referencia directa al concepto de «post-market» y permite utilizar una marca más corta y sencilla, mientras que el significado elegido a partir de los nuraghi mantiene la conexión con la idea de conservar los dispositivos durante el mayor tiempo posible.

A partir de ahora, por tanto, postmarketOS pasa a llamarse Nura, aunque la comunidad, el código y la tecnología desarrollada durante todos estos años siguen formando parte del mismo proyecto.