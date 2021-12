Cuando me decidí a volver a Plasma tras un par de años en el Unity de Ubuntu y el posterior GNOME, mis sensaciones no pudieron ser más positivas. Era rápido, personalizable, y me recordaba a lo que sentí cuando usaba Ubuntu pre-Unity, con la principal diferencia de un diseño más cuidado. Pero no todo era perfecto: pronto me di cuenta de que la mayor productividad iba acompañada de un mayor consumo energético.

Ahora mismo tengo dos portátiles con Plasma, pero no puedo ni voy a hablar de uno de ellos porque la batería ya está en las últimas. En mi portátil más nuevo, la batería va relativamente bien, y mejor que irá en el futuro, tal y como nos explica Michael Larabel en su blog. Aunque en su medio podemos leer noticias de actualidad, Phoronix destaca por sus artículos sobre rendimiento (Benchmarks) y otros tests que hace en software y hardware. En el último que ha hecho ha comprobado que Plasma aguanta más tiempo sin cargarse en Wayland que en X.Org.

Plasma se pasará a Wayland, pero no a corto plazo

Larabel puso frente a frente a la v5.23.5 de Plasma en Wayland y en X.Org y los comparó con los de GNOME. El entorno gráfico más popular, en parte por ser el que se usa en las versiones principales de Debian, Ubuntu o Fedora, sigue ofreciendo mayor autonomía, pero KDE en Wayland está dando buenos resultados.

Lo malo es que Wayland no rinde tan bien como X.Org, no aún, y eso es algo que se nota en algunos juegos. Aunque algunos no lo tienen tan claro (yo me mantengo en un punto medio), Wayland es parte del futuro de Linux, el presente ya en GNOME, y aún mejorará más en los próximos meses. Si esa mejora se suma a la productividad y personalización de Plasma, las cosas pintan bien.