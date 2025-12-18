Esta semana, Mozilla ha estrenado un nuevo CEO. Entre sus primeras declaraciones, mencionó que Firefox seguirá siendo su producto estrella, y que éste será en un futuro un navegador basado en Inteligencia Artificial. Las reacciones no se han hecho esperar. Si bien es cierto que reina la confusión, también lo es que no parece que la mayoría de usuarios del navegador del panda rojo estén entusiasmados con la idea del nuevo CEO.

De lo que más se lee en redes sociales es algo así como que parece que Mozilla no sepa nada de su base de usuarios. La mayoría de ellos dice que quieren el navegador para navegar, e incluso tiran de definición para expresar qué debería ser un navegador web. Otros muchos ya están buscando alternativas, si puede ser con el mismo motor, pero que no abracen las funciones de IA y les permita navegar como hasta ahora.

Firefox es de código abierto, y habrá alternativas sin IA

Firefox es de código abierto, y hay proyectos como Waterfox que ya han dicho que implementará esas funciones. Sí le ven utilidad al apartado con IA, es decir, el panel lateral que se usa para resolver ciertas dudas. Pero no pretenden convertir un navegador que ya funciona en algo totalmente diferente que le quite protagonismo al usuario. En su post, son unos de los que explican qué es un navegador y para qué se usa.

Ahora bien, las palabras del nuevo CEO que han provocado este seísmo no avanzan nada. Habrá que esperar a ver en qué se convierte Firefox antes de mandarlo a paseo. Pero yo, por lo menos en la actualidad, soy de los que piensa que Firefox no debería ir por ahí.

Firefox es mi navegador por defecto en equipos donde no necesito mucha productividad. Funciona bien, en algunas cosas mejor que los de base Chromium, y sirve para navegar. Cuando quiero algo más, uso Vivaldi. La mayoría de usuarios actuales de Firefox lo usan para navegar, y poco más. Nos Se han mantenido fieles a él aún con ausencias como las pestañas en vista dividida, función en la que ya están trabajando.

Mozilla sí debería centrarse en su navegador, pero para mejorarlo y no quedarse atrás en las funciones más populares. Si terminan convirtiendo su navegador en otra cosa… será otra cosa, probablemente mala para los usuarios y para la propia Mozilla. Podría ser el último clavo en su tumba.