La carrera por la inteligencia artificial a gran escala se ha convertido en uno de los ejes estratégicos de las principales economías del mundo. Gobiernos y grandes corporaciones están volcándose en modelos cada vez más potentes, con un impacto directo en sectores tan diversos como la energía, el empleo, las telecomunicaciones o la industria de los semiconductores. En este contexto, Corea del Sur ha decidido dar un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de un modelo propio a hiperescala. Su nombre, A.X K1.

A.X K1 se presenta como la gran apuesta de SK Telecom y su consorcio para situar al país asiático a la altura de Estados Unidos y China en la competición global por la IA. Más allá de las cifras, la ambición es clara: construir una infraestructura de inteligencia artificial soberana que sirva de base a todo un ecosistema de servicios, investigación y productos comerciales.

A.X K1: un modelo de IA a hiperescala con 519.000 millones de parámetros

Desarrollado por el gigante de las telecomunicaciones SK Telecom, A.X K1 es el primer modelo de IA a hiperescala de Corea del Sur y alcanza los 519.000 millones de parámetros totales. Estos parámetros se pueden entender como las conexiones “neuronales” internas que permiten al sistema aprender durante el entrenamiento y responder con precisión en tareas complejas.

Sin embargo, durante la fase de inferencia, que es la que entra en juego cuando un usuario utiliza realmente el modelo, A.X K1 no activa todo su potencial. En la práctica emplea en torno a 33.000 millones de parámetros, una configuración denominada 519B-A33B que persigue un equilibrio entre precisión y consumo de recursos. Esta arquitectura se basa en el enfoque de “mixture of experts”, que selecciona de manera dinámica y en tiempo real el subconjunto de parámetros más adecuado para cada tarea concreta.

La consecuencia de este diseño es que el modelo puede mantener un rendimiento estable en áreas como el razonamiento avanzado, las matemáticas complejas o la comprensión en múltiples idiomas, reduciendo al mismo tiempo las necesidades de cómputo y memoria. A partir de los 500.000 millones de parámetros, según apuntan los casos globales que cita el propio consorcio, los modelos de este tipo tienden a mostrar un comportamiento más robusto en tareas especialmente exigentes.

A.X K1 como “modelo maestro” para entrenar modelos más pequeños

Uno de los conceptos clave de A.X K1 es su papel como “modelo maestro” o teacher model. En lugar de ser únicamente un sistema que “consume” conocimiento para responder, se diseña como una fuente de conocimiento capaz de transferir lo que ha aprendido a modelos de menor tamaño. Esa transferencia está especialmente pensada para arquitecturas por debajo de la escala de los 70.000 millones de parámetros.

Mientras que el modelo de 519B parámetros se utiliza como gran cerebro generalista, los modelos derivados o “estudiantes” se especializan en tareas concretas: desde asistentes sectoriales hasta sistemas de búsqueda vertical o soluciones embebidas en dispositivos con recursos limitados. Esa cadena maestro-estudiante permite aprovechar la hiperescala para la investigación, pero llevar al mercado productos mucho más ligeros y baratos de operar.

Este enfoque convierte a A.X K1 en una especie de infraestructura digital básica para la IA surcoreana, lo que en el comunicado oficial se describe como un capital social digital (SOC) sobre el que construir aplicaciones, servicios y nuevos modelos. La idea es que el modelo principal sirva como núcleo de un ecosistema completo de inteligencia artificial, desde los chips que lo soportan hasta las plataformas de usuario final.

Un consorcio nacional para una IA soberana

El desarrollo de A.X K1 no recae únicamente en SK Telecom. Detrás del proyecto se encuentra un consorcio de ocho entidades que abarca empresas tecnológicas, startups de semiconductores y centros académicos de primer nivel. Además de la propia SK Telecom, participan Krafton, 42dot, Rebellions, Liner, SelectStar, la Universidad Nacional de Seúl y KAIST.

Cada organización ha aportado una pieza distinta de la cadena de valor necesaria para una IA soberana. Liner ha contribuido con tecnología de recuperación de información de nivel experto para mejorar la precisión de las respuestas. SelectStar se ha encargado de la construcción y validación de grandes volúmenes de datos para garantizar la fiabilidad del modelo. Krafton, conocida por sus videojuegos, ha sumado su experiencia en investigación multimodal y escalabilidad global.

Por su parte, 42dot ha aportado capacidades de IA en dispositivos, clave para llevar modelos reducidos a entornos con recursos limitados, mientras que Rebellions ha mejorado la eficiencia gracias a su tecnología NPU (unidades de procesamiento neuronal) desarrollada en Corea. Todo ello se apoya en la infraestructura de semiconductores y memoria de SK hynix, parte del mismo grupo, que permite probar y afinar el funcionamiento del modelo a escalas de carga superiores a los 500.000 millones de parámetros.

A.X K1 y la “IA para todos”: accesibilidad masiva y servicios cotidianos

La estrategia presentada por SK Telecom no se limita a presumir de cifras. El objetivo declarado es avanzar hacia una “IA para todos”, que acerque estas capacidades a la población general y al tejido productivo del país. Para ello, A.X K1 se integrará en A. (A-DoT), una plataforma de servicios de IA que ya cuenta con más de 10 millones de suscriptores en Corea del Sur.

El consorcio planea facilitar el acceso a la inteligencia artificial a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, aplicaciones y servicios web, de manera que cualquier ciudadano o empresa pueda interactuar con el sistema sin necesidad de grandes recursos técnicos. Se barajan casos de uso tan diversos como asistentes conversacionales accesibles desde el móvil, atención al cliente automatizada o herramientas de productividad y búsqueda de información.

Uno de los focos está en los servicios de búsqueda en múltiples idiomas, donde Liner, con más de 11 millones de usuarios globales, espera ofrecer resultados más precisos y fiables gracias a la potencia de A.X K1. La intención es que los usuarios puedan obtener respuestas de alta calidad, respaldadas por sistemas de recuperación de información especializados y filtrado de contenido.

Aplicaciones industriales, videojuegos y robótica humanoide

Más allá del consumidor final, A.X K1 se posiciona como base para una gama amplia de soluciones empresariales agrupadas bajo el concepto de AIX (AI Transformation). Entre ellas se encuentra A. Biz, una propuesta orientada al sector industrial y manufacturero que busca introducir la inteligencia artificial en procesos productivos, mantenimiento predictivo o análisis de datos en tiempo real.

En el ámbito del entretenimiento interactivo, Krafton ve en el modelo una oportunidad para impulsar personajes con diálogos en tiempo real y comportamientos autónomos más complejos dentro de sus videojuegos. La capacidad de razonamiento y comprensión de contexto de A.X K1 podría traducirse en NPCs (personajes no jugables) mucho más creíbles, con reacciones adaptativas ante las acciones del jugador.

También se menciona un fuerte interés en el desarrollo de robots humanoides con IA avanzada, capaces de operar en entornos reales y realizar tareas de asistencia, logística o servicios. La combinación de percepción multimodal, planificación y lenguaje natural que ofrecen los modelos a hiperescala abre la puerta a robots que se comuniquen de manera más natural y tomen decisiones en escenarios cambiantes.

A.X K1 pretende dar impulso a la industria de semiconductores y centros de datos

A.X K1 se utilizará igualmente como banco de pruebas para validar el rendimiento de la industria surcoreana de semiconductores de alto nivel. Operar un modelo de más de 500.000 millones de parámetros exige poner al límite el ancho de banda de memoria y la velocidad de comunicación entre GPUs, dos cuellos de botella clásicos en la computación de IA de alta intensidad.

Disponer de un modelo de este calibre permite comprobar en entornos reales qué tal responden las soluciones de memoria y los chips desarrollados por compañías como SK hynix o Rebellions, así como los centros de datos de nueva generación (AIDCs) que se están desplegando para estos fines. No es un aspecto menor, ya que la demanda de capacidad de cálculo para IA está presionando con fuerza mercados como el de la memoria RAM, con repercusiones directas en precios y disponibilidad para el usuario final.

En paralelo, el proyecto encaja con la estrategia global de Corea del Sur de reforzar su posición en toda la cadena de valor de la inteligencia artificial: desde los semiconductores y la infraestructura física hasta los servicios y aplicaciones que llegan al ciudadano. El modelo A.X K1 actúa así como punto de confluencia entre la ambición nacional y las capacidades tecnológicas del país.

Open source, APIs y colaboración con empresas e instituciones

Un elemento diferenciador de la hoja de ruta de A.X K1 es el compromiso de poner el modelo a disposición del ecosistema a través de código abierto y APIs. El consorcio prevé liberar A.X K1 como modelo open source para que empresas, startups, centros de investigación y desarrolladores puedan integrar sus capacidades en sus propios productos y servicios.

Este acceso se canalizará tanto mediante las principales comunidades de desarrolladores como a través de las plataformas de SK Telecom. Junto con las APIs, se plantea ofrecer un marco de soporte integrado para el desarrollo de modelos y agentes basados en A.X K1, de forma que las organizaciones puedan experimentar, adaptar y ampliar el sistema a sus necesidades específicas.

Además, se prevé publicar partes de los datos de entrenamiento empleados en la construcción del modelo a través de plataformas públicas y privadas. Esta transparencia parcial persigue fomentar la investigación, permitir auditorías y mejorar la competitividad general del ecosistema de IA de Corea. Más de 20 instituciones —incluyendo filiales como SK hynix, SK Innovation, SK Broadband, el Chey Institute for Advanced Studies o la Korea Foundation for Advanced Studies— ya han mostrado formalmente su interés en utilizar y validar el modelo en entornos reales.

Objetivo de A.X K1: situar a Corea del Sur entre las tres grandes potencias de IA

La puesta en marcha de A.X K1 se enmarca dentro de una estrategia nacional clara: que Corea del Sur se consolide como una de las tres principales potencias mundiales en inteligencia artificial, junto a Estados Unidos y China, y hay señales de que Rusia y China siguen los pasos de Corea. Así lo subraya la propia SK Telecom, que concibe el modelo como la piedra angular de un ecosistema de IA de “full stack”, donde el país controle de forma soberana desde el hardware hasta las aplicaciones finales.

En un escenario de competencia global cada vez más intensa, los responsables del proyecto destacan que ya no basta con contar con modelos individuales muy potentes. Lo que marcará la diferencia será la capacidad de operar y escalar la IA a nivel de país, integrándola en servicios públicos, industria, educación y vida cotidiana. A.X K1 aspira a ser esa base común sobre la cual puedan construirse soluciones adaptadas a todo tipo de sectores.

Desde SK Telecom subrayan que llevan trabajando en modelos de lenguaje a gran escala desde 2018, y que este nuevo lanzamiento representa un punto de inflexión en ese camino. La compañía, líder histórica en el sector móvil surcoreano, se define ahora como una empresa centrada en la IA y busca reforzar su presencia internacional apoyándose en tres pilares: infraestructura de IA, transformación de negocios mediante IA (AIX) y servicios de IA para industria, sociedad y vida diaria.

Con el encendido de A.X K1, Corea del Sur se suma al reducido grupo de países con modelos de inteligencia artificial a hiperescala capaces de competir en la primera línea mundial. La combinación de un modelo maestro de 519B parámetros, un consorcio amplio que cubre semiconductores, datos y servicios, y una estrategia orientada a “IA para todos”, dibuja un escenario en el que esta tecnología puede extenderse con rapidez desde los centros de datos hasta el día a día de empresas y ciudadanos, al tiempo que refuerza la apuesta del país por una IA soberana y escalable.