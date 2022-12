Que Linux no funciona como Windows no es ningún secreto; si lo fuera, quizá no lo usaríamos. Pero no todo en Windows es malo. Que sea el sistema operativo más usado hace que los desarrolladores lo tengan más en cuenta, y, por ejemplo, Kodi añade un Python a su versión para Windows en el que casi nada falla. Muchas veces, la manera en la que se implementa el software en Linux es mejor, y es más fácil hacer funcionar cosas como el PHP, pero algunos proyectos, como el de Ubuntu, van muy a la suya.

Creo que no es la primera vez que lo hace, pero sí es la primera en la que yo he comprobado que no es la mejor idea del mundo. Hace poco más de un mes escribimos un artículo en el que explicábamos por qué no funcionaban algunos addons (complementos) en Kodi para Linux. No funcionan porque sus desarrolladores crean sus addons para las versiones de Python que incluyen en Android y Windows, y Linux la tiene más actualizada. Si a eso le sumamos una versión de Kodi que aún no está disponible como estable, ¿qué podría salir mal?

Ubuntu 22.10 ofrece Kodi 20.alpha

Mi viejo portátil, que ya lleva bastante matraca (y con problemas provocados por mis manazas), sigue funcionando, pero pocas veces lo uso para algo que no sea para reproducir contenido multimedia. Actualmente tiene instalado Windows 11 y Ubuntu 22.04, y he mirado varias veces cómo están las cosas para saber si puedo actualizar sin perder nada de Kodi. Hasta el momento, no lo he conseguido.

Lo que no explicamos en su día es que también se puede hacer funcionar Kodi en sistemas operativos como Debian 11, pero con un proceso diferente; compilando Python 3.8 y haciendo la instalación alternativa. El repositorio para instalar Python 3.8 en el método que sí explicamos no funciona en Ubuntu 22.10, por lo que la única solución pasaba por compilar Python 3.8 como en Debian. Pero no, mi addon instalador favorito no funciona.

Buscando por la red, uno puede comprobar que Kodi 19.x no está disponible para Kinetic Kudu, a no ser que se añada el repositorio oficial, pero da fallo (o me lo dio la última vez que lo probé) o no nos permite bajar de versión. Está Kodi 20.alpha, y mirando en Synaptic vemos que no hay nada anterior. Se puede instalar la versión flatpak, pero el problema con Python no se resuelve así.

Las versiones LTS no son tan mala idea

Por primera vez desde que uso Ubuntu, me voy a quedar en una versión LTS. Y, de paso, entraré a Synaptic y bloquearé la actualización de Kodi. Las versiones LTS existen por algo, y ese algo son motivos como este. Pero siempre que me da por comprobar cómo está el tema de Kodi en Ubuntu 22.10 pienso: ¿A quién se le ocurre ofrecer sólo la versión beta de un software en los repositorios oficiales cuando existe la estable?