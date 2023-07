En los últimos tiempos, CentOS, Red Hat y Fedora han sido noticia por medidas que tomaron o piensan tomar. Tanto nosotros como el resto de los blogs las hemos comentado. Sin embargo, creo que estamos concentrándonos demasiado en las marionetas y olvidándonos del titiritero. Buen momento para preguntarse ¿A qué está jugando IBM?

Voy a jugar limpio con ustedes advirtiendo que este post tiene más preguntas que respuestas. Si fuera al revés no estaría escribiendo en Linux Adictos sino ganando fortunas en el Nasdaq.

Hablemos del elefante en los repositorios

Hay una vieja parábola que algunos rastrean hasta la antigua Persia o India que cuenta los siguiente:

Seis sabios no videntes quisieron vivir por sí mismos la experiencia de tratar con un elefante valiéndose de su sentido del tacto. El primero, como no sabía a qué distancia estaba y chocó con el animal concluyendo que este era como una pared. El segundo extendió la mano, tocó el colmillo duro, agudo y afilado y concluyó que era como una lanza. El tercero palpó la trompa y a partir de ese momento asumió que los paquidermos eran como una serpiente. Notando la fortaleza y el grosor de su pata el cuarto decidió que era como el tronco del árbol. Al quinto, la oreja le sugirió la semejanza con un abanico mientras que el sexto palpando la cola entendió que el elefante tenía forma de soga.

La moraleja de esto es que, si olvidamos que Red Hat es propiedad de IBM, y que CentOS y Fedora son proyectos financiados y controlados directa o indirectamente por personal de Red Hat (Al igual que la Fundación GNOME, el servidor gráfico Wayland y el formato de paquetes Flatpak) estamos procediendo como los ciegos.

Las partes del elefante

Algunas de las decisiones posibles o futuras de las que hablamos son:

Incluir telemetría en Fedora: Existe una propuesta para que a partir de la versión de escritorio de Fedora 40 se recojan datos en forma anónima para «Lograr objetivos específicos de mejora». En la propuesta se habla mucho de garantizar la privacidad del usuario evitando construir perfiles de uso o la filtración a las empresas que lucren con ellos. Los datos recogidos solo se procesarán en la infraestructura de Fedora (Nota mía: ¿A qué no adivinan quién provee la infraestructura? Todavía no se sabe que información se recopilará, pero se especula con que podría ser el entorno de escritorio, tipo de hardware, ubicación geográfica e impacto de las recomendaciones del Centro de software. Por defecto, la opción de envío de datos estaría activada.

La primera y más polémica medida después de la compra de Red Hat fue transformar CentOS de una versión sin soporte comercial de Red Hat Enterprise Linux (Lo que lo transformaba en la opción preferida de muchos proveedores de alojamiento web y servicios en la nube) en un banco de pruebas de lo que posteriormente se convertirá en la distribución de pago. Cuando aparecieron muchos forks, la empresa del sombrero rojo optó por liberalizar las condiciones en que su distribución se puede usar en forma gratuita. Para hacerle la cosa más difícil a sus competidores, acaba de restringir el acceso al código fuente de RHEL a sus clientes y asociados. Adios a LibreOffice: Red Hat Enterprise Linux no incluirá en un futuro a la suite ofimática de código abierto. Esto se debe a que ya no tienen a quién se ocupe de crear los paquetes necesarios. (Eso se debe a que lo despidieron, cosa que olvidaron mencionar en el comunicado).

¿A qué está jugando IBM?

Todas estas medidas no son necesariamente malas. Ubuntu incluye telemetría y yo la tengo activada, claro que Canonical no tiene las conexiones políticas ni depende tanto de su relación con los gobiernos como IBM, Lo de CentOS es solo ponerles las cosas más difíciles a los competidores, particularmente Oracle, pero, como ya fueron cubriendo mis compañeros, no se trata de obstáculos insalvables.

Podríamos ponernos conspirativos y recordar que cuando fue la división del proyecto, IBM apoyó decididamente al grupo remanente en OpenOffice. Pero, creo que la razón es más en concentrar los esfuerzos en aquellas actividades que generan valor para sus clientes.

La respuesta a la pregunta del título es que IBM compró Red Hat para ganar dinero y, todas las decisiones que tomen Red Hat, CentOS y Fedora van en ese sentido. No es necesariamente perjudicial para los usuarios. Tenemos dos distribuciones de calidad y no tenemos que pagar las facturas.