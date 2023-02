A partir del 9 de febrero Twitter dejará de brindar acceso gratuito a su API

Se dio a conocer la noticia de que Twitter, dejará de admitir el acceso gratuito a su API y en su lugar, ofrecerá un «nivel básico de pago».

El 9 de febrero, muchas herramientas para Twitter, incluyendo aplicaciones para analizar datos y herramientas para la administración y actualizaciones automáticas, dejarán de funcionar. La decisión de Twitter ha sido criticada porque afectará una amplia gama de aplicaciones y funciones importantes para el ecosistema en tiempo real de la plataforma.

La API de Twitter permite a terceros acceder y analizar datos públicos de la plataforma, lo que se utiliza para crear bots y aplicaciones. Actualmente, Twitter ofrece un acceso limitado gratuito a su API, así como opciones premium para desarrolladores que necesitan más acceso y funciones empresariales. Sin embargo, Twitter ha anunciado que este acceso gratuito no estará disponible a partir del 9 de febrero.

En una serie de tuits, la cuenta oficial de Twitter Dev indicó que la empresa dejaría de dar soporte a la nueva v2 de sus APIs de Twitter.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵

— Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023