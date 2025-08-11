Tal y como avanzó Clem recientemente, Linux Mint 22.2 Beta ya se puede descargar. El lanzamiento de esta versión de pruebas aún tiene que oficializarse, y es que ha pasado lo mismo que casi siempre: primero suben el software, en este caso las imágenes ISO de la v22.2, y tiempo después, cuando comprueban que todo es correcto, anuncian el lanzamiento por diferentes medios. Pero si no pasa nada muy extraño, esas imágenes ya subidas son las betas oficiales.

El nombre en clave de Linux Mint 22.2 será «Zara», e introducirá la activación de hardware (HWE) como también lo hizo Ubuntu 24.04.3. Esto es básicamente actualizar el kernel a uno más reciente para que el sistema operativo pueda soportar el hardware que ha llegado al mercado en los últimos seis meses aproximadamente.

Otras novedades que llegarán en Linux Mint 22.2

Linux Mint 22.2 Beta, como más adelante la versión estable, mejorará los métodos de entrada y capas de teclado para la edición Cinnamon, el escritorio del proyecto Mint, para que funcionen con las sesiones Wayland que se introdujeron en 21.3. Linux Mint 22.2 Beta ya incluye escritorios actualizados: Cinnamon 6.4.10, Xfce 4.18 y Mate 1.26.

Por lo general, cada nueva versión de Linux Mint incluye una nueva versión de al menos el escritorio Cinnamon, pero, según lo que se recoge en distintos blogs y foros, es probable que ese Cinnamon 6.4.10 sea el que use «Zara» A mí me sorprende, pero no suele ser la peor de las ideas mantener un escritorio más estable si no da tiempo a pulir el siguiente.

Linux Mint 22.2 está basado en el Ubuntu 24.04.3 del que recoge el kernel para HWE, que será Linux 6.14. La llegada de la versión estable, si todo el calendario encaja, tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, un plazo que puede alargarse si detectan algún fallo que deben solucionar antes de entregarla al público general.

Las betas de Zara se puede descargar desde los siguientes botones: