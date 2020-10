8 mejores distribuciones Rolling Release de 2020

Existen multitud de distros o distribuciones GNU/Linux diferentes, tanto en el entorno de escritorio que usan, por el tipo de paquetería en la que se basan, según la distro madre de la que derivan, etc. También se pueden diferenciar según el tipo de desarrollo que tienen y sus lanzamientos, por eso he querido englobar aquí las 10 mejores de tipo rolling release que puedes encontrar.

Aquí mostraré algunas de las más destacadas que usan este tipo de lanzamiento continuo, por si buscabas alguna de ellas y estabas indeciso de cuál usar…

Tipo de desarrollo

Por lo general, siempre se busca tener todo el software y sistemas en la última versión disponible. En ello trabajan los desarrolladores tras los proyectos y para eso sirven las actualizaciones. Con ello consigues evitar algunos bugs y vulnerabilidades, así como estar a la última en cuanto a funciones y soporte de hardware.

Sin embargo, hay algunas contraindicaciones de tener siempre la última versión, como pueden ser problemas de estabilidad, compatibilidad, etc. En cuanto a la estabilidad, esto puede paliarse en cierto modo mediante diferentes tipos de lanzamientos. Por ejemplo:

Lanzamiento regular : aquellas distros que lanzan una versión cada cierto tiempo, como anualmente, cada 6 meses, etc. Dentro de estas también puede haber algunas con soporte contenido o con soporte extendido (las llamadas LTS o Long Term Support). Las contenidas tendrán soporte por parte del desarrollador a corto plazo, mientras que las LTS se extenderá durante algunos años, incluso si ya hay una nueva versión disponible de la distro. Ejemplos de este tipo de lanzamientos los tienes en Debian, Ubuntu, openSUSE Leap, etc. En estos casos hay que actualizar la distro completa cada cierto tiempo. Por ejemplo, si tienes Ubuntu 19.10 pasar a Ubuntu 20.04 cuando está disponible…

: aquellas distros que lanzan una versión cada cierto tiempo, como anualmente, cada 6 meses, etc. Dentro de estas también puede haber algunas con soporte contenido o con soporte extendido (las llamadas LTS o Long Term Support). Las contenidas tendrán soporte por parte del desarrollador a corto plazo, mientras que las LTS se extenderá durante algunos años, incluso si ya hay una nueva versión disponible de la distro. Ejemplos de este tipo de lanzamientos los tienes en Debian, Ubuntu, openSUSE Leap, etc. En estos casos hay que actualizar la distro completa cada cierto tiempo. Por ejemplo, si tienes Ubuntu 19.10 pasar a Ubuntu 20.04 cuando está disponible… Rolling Release : la actualización continua, en vez de dar grandes saltos cada cierto tiempo lo que hace es que se va actualizando de forma progresiva. Ejemplos los tienes en Kali Linux, openSUSE Tumbleweed, etc. Es decir, instalas una vez y los paquetes se van actualizando progresivamente a su última versión estable.

: la actualización continua, en vez de dar grandes saltos cada cierto tiempo lo que hace es que se va actualizando de forma progresiva. Ejemplos los tienes en Kali Linux, openSUSE Tumbleweed, etc. Es decir, instalas una vez y los paquetes se van actualizando progresivamente a su última versión estable. Half Rolling Release: es una actualización continua pero manteniendo cierta estabilidad en el software base. Es decir, muchos paquetes se actualizan periódicamente, pero la base de la distro permanece estable durante un tiempo. Una mezcla entre los dos anteriores y que puedes ver en distros como Manjaro, Arch Linux, etc.

8 mejores distros Rolling Release

Ahora bien, si te gusta la metodología Rolling Release, o Half RR, entonces te recomendaría echarle un vistazo a esta lista con las 10 más populares y recomendables que existen:

8º RebornOS

Reborn OS es otra distro basada en Arch Linux, con el objetivo de tener un alto rendimiento y gran capacidad de personalización. Con posibilidad de elegir entre más de 15 entornos de escritorio diferentes que instalar. Además, presenta un métodos encillo de instalación y soporte para paquetes flatpak. Incluso ofrece la opción de instalar Anbox para poder correr apps nativas de Android…

Descargar RebornOS

7º Endevor OS

Endevor OS es una distro rolling release también basada en Arch Linux, con algunas apps con GUI pero especialmente enfocada al uso del terminal. Además, existen 8 entornos de escritorio disponibles, como GNOME, XFCE, Deepng, KDE Plasma y Cinnamon. Como rareza tiene su gestor de paquetes yay, con el que instalar, actualizar, desinstalar y gestionar los paquetes de una forma diferente…

Descargar Endevor OS

6º Sabayon OS

Sabayon OS es una distro basada en Gentoo, pensada para ser amigable con principiantes, estable y con una gran variedad de aplicaciones preinstaladas. Todos los componentes disponibles en Gentoo incluyen herramientas de configuración para ponértelo más fácil. Además, es buena en detección de hardware, con posibilidad de elegir entre MATE, KDE Pasma, XFCE, GNOME y LXDE. Además, está disponible como imagen para Docker, versión escritorio, servidor (mínimo), y Raspberry Pi…

Descargar Sabayon OS

5º Gentoo

Gentoo no es una distro muy amigable para principiantes, es complicada en muchos aspectos, además de ser muy diferente a otras en ciertos casos. Pero eso no quiere decir que no sea buena, todo lo contrario. Esta rolling release es altamente personalizable, y usa portage como gestor de paquetes, un sistema similar a los ports usados en sistemas BSD.

Descargar Gentoo

4º Manjaro

Manjaro es otra popular distro basada en Arch Linux, y aunque comparte muchas de sus características, se ha diseñado para ser más amigable y sencilla incluso para principiantes. Está disponible con entornos KDE Plasma, GNOME y XFCE, siendo la KDE la preferida por su versatilidad y elegancia. No obstante, eres libre de usar otros entornos si lo quieres…

Descargar Manjaro

3º Solus OS

Solus OS o Evolve OS es una distribución independiente tipo rolling release diseñada para el hogar y la oficina. No está basada en ninguna otra, además, es sencilla e incluye multitud de aplicaciones de uso cotidiano y muchas más que podrás usar a través de su Centro de Software. Usa el entorno gráfico Budgie, aunque podrías elegir también MATE, KDE Plasma, y GNOME. En cuanto a su gestor de paquetes, usa eopkg…

Descargar Solus

2º OpenSUSE Tumbleweed

openSUSE tiene dos distros: Leap y Tumbleweed. En el caso de Tumbleweed es una rolling relase que te va a gustar bastante. Comparado con Leap, no es estable, por lo que no será ideal para entornos de producción, pero puedes tener lo último en paquetes. Se basa en paquetería RPM usando rpm y zypper, o la herramienta gráfica YaST2. Por supuesto, está disponible con varios entornos para elegir…

Descargar openSUSE Tumbleweed

1º Arch Linux

Por último, la distro rolling release que cierra esta lista es Arch Linux. Se basa en el gestor de paquetes pacman y tiene ricos repositorios llamados AUR (Arch User Repository) con una activa comunidad. Aunque es complicada de usar, es muy simple en cuanto a su diseño. Además, es estable, robusta y segura, con un gran rendimiento y una enorme capacidad para personalizarla.

Descargar Arch