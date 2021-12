7 Days to Die: Lanzado su 20ª versión Alpha

Después de 8 años de acceso anticipado, 7 Days to Die no ha mostrado signos de desaceleración en cuanto a su desarrollo y lanzamiento de actualizaciones. Ahora llega una nueva versión experimental, se trata de la Alpha 20 y ya está disponible en Steam. Esta actualización es opcional, por lo que deberías seleccionar en el menú del juego para evitar probarla si no quieres disponer de una versión insuficientemente estable.

No obstante, merece la pena probar, ya que tiene cambios interesantes. Ahora el nuevo lanzamiento de 7 Days to Die viene con un gran cambio para el juego, con nuevos modelos de personajes y enemigos, mejoras en el juego, en las construcciones, y en la experiencia en general.

Algunas de las mejoras y novedades que se han incluido en este 7 Days to Die Alpha 20 en fase experimental son:

Nuevas ciudades y sistema de creación que resulta mucho más impactante.

200 nuevos puntos de interés y actualizaciones para algunos de los puntos de interés antiguos. Ahora tendrás más de 550 zonas explorables.

Novedades en las comunidades rurales, silvestres y urbanas.

25 personajes exclusivos y con mejoras gráficas en los sombreados.

Se han agregado 6 nuevas armas y se han mejorado la calidad de otras armas anteriores.

Mejoras en la colocación de bloques.

El renderizado también ha sido pulido con nuevos modelos de texturas PBR (Phisical Based Rendering).

Las misiones ahora han sido perfeccionadas, con misiones nocturnas como novedad.

La IA de los enemigos también se ha mejorado, para que te lo pongan más complicado en la lucha de este shooter en primera persona.

Sin duda, 7 Days to Die es un videojuego de lo más adictivo, con una mezcla de género zombie y de horror, superviviencia, sandbox basado en voxel, y disparos en primera persona. Todo un cóctel que hará las delicias de los gamers y creado por The Fun Pimps.