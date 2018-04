6 Navegadores web ligeros para Linux

Hace poco habíamos hablado sobre algunas de las distribuciones de Linux que aún tienen soporte para 32 bits, de las cuales están destinadas para equipos de bajos recursos. Ahora en esta sección hablaremos sobre navegadores web ligeros para Linux.

Si bien aún que en la mayoría de las distribuciones de Linux más utilizadas suelen incluir a Firefox como navegador por defecto, también hay distribuciones que implementan otros como por ejemplo Tor, Chrome, Chromium entre otros.

Pero sinceramente difiero personalmente de la selección del navegador que implementan por defecto, esto es debido a que por ejemplo Chrome y Firefox tienen un brutal consumo de recursos.

Y no es que sea paranoico o que no tenga los recursos suficientes en mis equipos para ejecutar estos navegadores, sino que simplemente no me agrada el desperdicio de ellos.

No faltaran quienes dirán que Firefox es ligero o que Chrome también, pero solamente les diré ejecuten los navegadores y vean cuanta RAM necesitan solamente por abrir el navegador.

En el mejor de los casos solamente les estará consumiendo 250 MB, a esto agrégale las pestañas que abras y los complementos.

Pero bueno cada quien es libre de utilizar lo que le plazca en sus equipos y como digo solamente es una reflexión personal.

Es por ello que si eres de los que prefieren que los recursos del equipo se utilicen de manera adecuada, vengo a compartir con ustedes algunos de los navegadores que no utilizan tantos recursos y son ligeros para Linux.

Sin duda es uno de los navegadores que cuentan con todo lo necesario y que su consumo de recursos es moderado a diferencia de otros de los que están a la altura de Opera. Otro de los puntos a favor que tiene es que implementa un bloqueador de anuncios de manera nativa, así como bloquear los scripts de minería web.

Este navegador web, viene de la mano de los creadores de Opera (tras su salida de este) y puedes estar seguro que cuenta con características bastante buenas y sobre todo es un navegador que consume pocos recursos.

Con Vivaldi podemos contar con la implementación de las extensiones de Chrome, por lo que no sacrificamos este punto de las extensiones por elegir a Vivaldi como navegador.

Este es un navegador que encontraras en varias de las distribuciones de Linux destinadas a equipos de bajos recursos o que utilicen Hardware de hace varios años. Midori cuenta con las características necesarias para ejecutar varias de las nuevas tecnologías en la web así como la correcta ejecución de HTML5 y el CSS3 sin necesidad de tener que la web que visites tenga que implementar un script para ello.

Sin duda otro de los grandes navegadores que puedes utilizar y que se preocupa por cuidar los recursos de tu sistema.

Qupzilla no solamente es un navegador ligero destinado para Linux sino que también lo puede ser utilizado en Windows y Mac, dado que es un proyecto multiplataforma.

Basado en el motor QtWebKit, qupzilla es una opción excelente para todos aquellos que busquen la máxima sencillez sin sacrificar funciones.

Gratuito y de codigo abierto, Dooble es un navegador fue creado con la finalidad de mejorar la privacidad del usuario.

Este navegador utiliza QT para la interfaz del usuario y a diferencia de la mayoría de los navegadores que se sirven de los motores de búsqueda comúnmente utilizados en Firefox o Chrome, utiliza YaCy un motor gratuito basado en los principios del P2P y que cualquiera puede utilizar para crear su propio navegador.

Epiphany o mejor conocido hoy como Gnome Web, es un navegador web ligero creado por el equipo de desarrollo de Gnome para su entorno de escritorio. Este navegador utiliza el motor de búsqueda WebKit, es bastante ligero y cuenta con soporte para varias de las funciones que puedes encontrar en Firefox.

Si crees que nos faltó mencionar algún otro no dudes en compartirlo con nosotros.