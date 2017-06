5 de las mejores apps de agenda para Linux que te gustarán

Horarios laborales, notas, citas, recordatorios, cumpleaños,… vivimos en una sociedad basada en el tiempo y por ello cada vez se hace más necesario el uso de aplicaciones para tener nuestra propia agenda digital que nos recuerde todo lo que tenemos planeado hacer y no se nos olvide nada. Pues bien, existen multitud de proyectos para este fin, tanto para GNU/Linux como para Android, pero en ocasiones hay tantos que se nos hace complicado elegir cuál es el mejor de ellos.

De entre todas las apps de agenda para Linux, nosotros haremos una selección de los 5 proyectos que nos han agradado más, aunque existen muchos más y seguro que tú ya tienes tu favorito. Particularmente, yo uso el correo como forma de recordatorio, auto-envío mensajes a mi bandeja de entrada o como mucho uso el calendario de Google para recordar algunas citas o momentos importantes y no necesito mucho más, ya que me gusta consultar en todo momento mis cosas y hacerlo esté donde esté y desde el dispositivo con el que me encuentre… smartphone, PC, ….

Pero para los que queráis tener apps en Linux, las más destacadas son:

RedNotebook: es una app con muchas funcionalidades diferentes y bastnate madura para Linux. Cuenta con una comunidad de desarrollo bastante activa, por lo que tendrás mejoras frecuentes. Trabaja de forma offline, una ventaja si necesitas consultarla en cualquier momento aunque no tengas conexión. Thotkeeper: es una agenda minimalista de gran potencial y orientada a crear entradas de recordatorios . Está escrita en Python con una interfaz GTK. En ciertos aspectos se parece al calendario de Google, y resulta bastante sencilla y práctica para usar. Lifeograph: también es sencilla y fácil de usar, con bastantes funcionalidades. Permite personalizarla en ciertos aspectos y tiene un editor bastante bueno para editar el formato de las entradas que incluyamos en nuestra agenda, con la posibilidad de incluir enlaces, imágenes, resaltado de sintaxis, etc. Sin duda una de mis favoritas si tuviese que elegir una. jrnl: para los que quieran algo más rudimentario y no se lleven bien con los entornos gráficos, aquí tenéis otra agenda para la línea de comandos. Puedes configurarla mediante un fichero de configuración y dispone de bastantes funcionalidades y flexibilidad. DayJournal:es una interesante app minimalista para tener nuestra agenda digital disponible. Tiene un sencillo y práctico calendario a la derecha, con un editor a la izquierda para poder crear y guardar nuestras entradas…

Espero que os haya ayudado… Por supuesto existen otras fantásticas.