5 juegos de estrategia que podemos instalar en casi cualquier distribución Gnu/Linux

Anteriormente os hemos hablado de juegos que podemos instalar en nuestro Gnu/Linux, también os hemos hablado de juegos y ofertas de la plataforma Steam, pero no son los únicos videojuegos que podemos instalar en Gnu/Linux.

En esta ocasión vamos a mostraros un listado de videojuegos que nacieron para las plataformas Gnu/Linux y que no tienen nada que envidiar a los juegos de Windows. Pero no será un popurrí de géneros sino que serán todos juegos de estrategia, un género que revolucionó el mundo del videojuego hace más de 20 años y que aún sigue muy vivo.

0 a.D.

FreeCiv

. Un juego que renovó el género e hizo que cientos de miles de usuarios se volcarán con los juegos de estrategia.. 0 a.D es un juego que se actualiza cada poco tiempo y aunque no tiene un sistema de campañas, si que tiene un montón de escenarios nuevos, mejoras en las unidades y unos gráficos que no tienen nada que envidiar a ningún videojuego realizado para Windows. Además tiene el modo online o multijugador que. 0 a.D se puede instalar a través de los repositorios oficiales de nuestra distribución Gnu/Linux.

El juego. FreeCiv tiene el mismo funcionamiento y es un gran clon de este juego de estrategia. Su funcionamiento es muy bueno y estable, con todas las funciones del juego original desde el primer día.

FreeCiv se puede instalar en cualquier distribución Gnu/Linux y ha hecho que los usuarios de la estrategia por turnos tengan un buen titulo con el que jugar desde sus distribuciones. FreeCiv se puede instalar a través de los repositorios oficiales de las distribuciones así como también podemos instalar su complemento de servidor para poder jugar a este juego de manera remota.

The Battle for Wesnoth

The Battle for Wesnoth es un videojuego de estrategia original de Gnu/Linux. Este titulo nació para Gnu/Linux aunque su éxito ha hecho que llegue a otros sistemas operativos. Este juego es estrategia por turnos aunque con ciertos toques originales como el desarrollo o evolución de los personajes gracias a su experiencia. No tendremos granjas ni recursos pero si que necesitaremos grandes cantidades de estrategia para ganar a este juego. Al igual que los anteriores títulos, The Battle for Wesnoth se puede instalar en cualquier distribución Gnu/Linux desde sus repositorios oficiales.

MegaGlest

MegaGlest es un juego similar a 0 a.D pero su base no es Age Of Empires sino Warcraft. Así MegaGlest es un juego basado en Warcraft III y su modo de juego de estrategia. Los gráficos son bastante modernos por lo que nos parecerá que estamos ante WoW en lugar de su versión más antigua.

Lo bueno de este juego es que además de aportar variedad, se encuentra en todos los repositorios oficiales de las distribuciones, lo que nos permite poder instalarlo en cualquier distribución Gnu/Linux. Este juego aún no lo he probado pero está en mi lista de juegos próximos.

VCMI

VCMI no es un juego propiamente sino más bien una modificación del juego Heroes of Might and Magic III. Esto quiere decir que VCMI hace una modificación del núcleo del juego e implanta un motor de juego gratuito.

Esto es básicamente lo que hacen muchos juegos, pero en este caso, para poder jugar a VCMI necesitaremos tener el disco de Heroes of Might and Magic III para hacer uso de las animaciones, imágenes y sonidos. Aunque podemos descargar e instalar este juego desde cualquier distribución, os recomendamos que paséis por la web oficial, VCMI Project

No están todos los que son pero si son todos los que están

Los juegos de estrategia para Gnu/Linux son muchos. Estos 5 juegos son los más populares dentro de la plataforma pero existen muchísimos que podemos descargar desde los repositorios oficiales de cualquier distribución Gnu/Linux. Sino los conocíais, os recomiendo probar al menos una vez estos juegos, aunque cualquiera de ellos os pueden asegurar horas y horas de diversión.