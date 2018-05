5 grandes temas para el escritorio LXDE

Gnome y KDE son los escritorios predilectos para los usuarios cuyos ordenadores tienen muchos recursos, pero cierto es que no todos tienen tantos recursos ni tampoco eligen estos escritorios para sus ordenadores.

Uno de los escritorios para ordenadores con pocos recursos favorito es Lxde, un escritorio basado en OpenBox que puede personalizarse. A continuación os mostramos 5 temas para el escritorio Lxde que podemos instalar y utilizar.

Numix OpenSUSE Green

El diseño flat suele gustar a muchos usuarios. Este tema de escritorio utiliza el tema Numix adaptado a los colores de OpenSUSE, es decir, el color verde. Está presenta en OpenSUSE con Lxde pero podemos instalarlo en cualquier distribución con Lxde.

Color UI

Color UI es un tema con un diseño flat, pero sin estar muy recargado. El color abunda en este escritorio pero eso no significa que sea feo, ni mucho menos. A quienes conocieron el antiguo Gnome, este tema de escritorio nos recuerda mucho a la apariencia de este escritorio, pero adaptado para el escritorio Lxde.

Absolute

Absolute es un tema de escritorio que nos recuerda al artwork de Elementary y desde luego a macOS. Este tema para el escritorio de Lxde es un tema limpio con fuentes depuradas que nos recuerda más a un tema minimalista que a un tema muy recargado.

Atolm

Un tema de escritorio con colores es muy bonito pero los temas de escritorio monocromáticos son igual de buenos. Atolm es un tema para el escritorio Lxde que nos transformará el escritorio en un entorno en blanco y negro.

WinAte

Lxde es utilizado por muchos como un escritorio amigable para quienes vienen de Windows y quieren utilizar Gnu/Linux. El tema WinAte es una modificación de todos los elementos para hacer parecer Lxde en una versión de Windows. Eso sí, solo tenemos su aspecto.

¿Qué tema para Lxde escojo?

Estos son algunos de los temas de escritorio más bonitos que podemos encontrar para el escritorio Lxde pero no son los únicos. Personalmente me gusta el tema Atolm, pero también es cierto que para los amantes del diseño flat, tal tema no es bonito. Todo depende de gustos, pero estos cinco temas de escritorio son bastante buenos como para comenzar a personalizar nuestro Lxde.