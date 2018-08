5 aplicaciones de podcast para nuestro escritorio

Los podcasts se han popularizado mucho, hasta el punto de que se ha creado un gran negocio entorno a este producto multimedia. Esto ha hecho que muchos desarrolladores creen programas o funciones especiales que se conectan con repositorios de podcasts para poder escuchar estos archivos de audio.

Existen muchos programas que son capaces de reproducir archivos podcasts, prácticamente todos ya que no hay que olvidar que los podcasts son grabaciones de audio. Pero algunos programas están mejor que otros para escuchar este tipo de archivos. A continuación os vamos a hablar de los 5 mejores programas para escuchar podcasts desde nuestro escritorio Gnu/Linux.

Amarok / Rhythmbox

Las aplicaciones tradicionales para escuchar música tienen su apartado para la reproducción de podcasts. Amarok y Rhythmbox no solo reproducen podcasts sino que además se sincronizan con direcciones feed de podcasts, actualizan el listado y descargan los archivos de audio de nuestras suscripciones podcasts. Si ya tenemos alguna de estas aplicaciones instaladas, posiblemente sea la mejor opción para escuchar podcasts, al menos si nuestras exigencias no son muy altas.

gPodder

gPodder es una aplicación bastante antigua pero muy potente y eficaz. gPodder solo funciona con archivos podcasts, es decir, no podremos cargar música o archivos de audio sino que solo podremos gestionar podcasts y en consecuencia se nos pedirá el feed del podcast. gPodder es una aplicación estable que consume pocos recursos y optimizada para su funcionamiento en escritorio.

LPlayer

LPlayer es un reproductor de origen español que está enfocado para ser un reproductor de música minimalista pero también compatible con podcasts. Así, con LPlayer tendremos una alternativa ligera y potente a programas como Amarok o Clementine. LPlayer se puede conseguir a través de este enlace.

Gnome Podcasts

Gnome Podcasts o Podcasts es la aplicación del proyecto Gnome para la gestión y reproducción de podcasts. Los puntos positivos son su integración con Gnome y la posibilidad de escuchar podcasts sin descarga del equipo. En contra está la poca compatibilidad con otros escritorios como Plasma o LXQt.

Podfox

Podfox es un reproductor de podcasts a través de la terminal. No todos utilizan un escritorio, muchos utilizan la terminal para sus tareas habituales. Podfox es una de esas herramientas que a través de la terminal nos permite reproducir archivos de audio, sincronizar los podcasts y añadir feed a nuestras listas de podcasts. El punto negativo es su escasa posibilidad para buscar podcasts a través de tiendas o repositorios de podcasts.

Conclusión

Estos 5 programas de podcasts son importantes y están disponibles en cualquier repositorio de cualquier distribución Gnu/Linux, pero no son las únicas. No hay que olvidar que los podcasts son en esencia archivos de audio y eso hace que cualquier reproductor multimedia o de música pueda reproducir este archivo, aunque no funcionarán tan bien como estos programas.