4MLinux 52.0 ya está disponible como una nueva versión estable de esta distribución ligera, diseñada para ofrecer un buen rendimiento tanto en equipos modernos como en ordenadores con varios años de antigüedad. El lanzamiento actualiza numerosos componentes del sistema, incorpora el kernel Linux 6.18 LTS y mejora especialmente la compatibilidad con tarjetas gráficas veteranas gracias a la actualización de los controladores Mesa.

Aunque 4MLinux no es una distribución tan conocida como Ubuntu, Fedora o Debian, lleva años consolidándose como una alternativa interesante para quienes buscan un sistema operativo rápido, con un consumo de recursos muy contenido y capaz de devolver a la vida equipos que ya no ofrecen un rendimiento satisfactorio con distribuciones más exigentes. Esta nueva versión continúa esa filosofía, apostando por una combinación de software actualizado y compatibilidad con hardware antiguo.

4MLinux 52.0 mejora el soporte para GPU antiguas e incorpora Linux 6.18 LTS

Uno de los cambios más importantes de 4MLinux 52.0 es la adopción del kernel Linux 6.18 LTS, una versión de soporte a largo plazo que garantiza varios años de actualizaciones de seguridad y mantenimiento. Esto permite ofrecer compatibilidad con hardware reciente sin renunciar a la estabilidad que caracteriza a este tipo de distribuciones.

La actualización también mejora el funcionamiento de numerosas tarjetas gráficas antiguas gracias a la incorporación de versiones más recientes de Mesa. Este cambio beneficia especialmente a usuarios con GPU AMD e Intel de generaciones anteriores, además de determinadas tarjetas NVIDIA que utilizan los controladores abiertos, ofreciendo una mejor compatibilidad con aplicaciones gráficas y videojuegos compatibles con OpenGL y Vulkan.

Junto a estas novedades, 4MLinux 52.0 actualiza buena parte del software incluido de serie. La distribución incorpora versiones recientes de aplicaciones de escritorio, navegadores web, herramientas multimedia y utilidades del sistema, manteniendo al mismo tiempo uno de sus principales atractivos: un consumo muy reducido de memoria y almacenamiento que permite ejecutarla con soltura en equipos modestos.

Como es habitual, la distribución mantiene sus cuatro pilares fundamentales: mantenimiento del sistema, reproducción multimedia, recuperación de equipos y un entorno preparado para ejecutar servidores ligeros. Gracias a ello, puede utilizarse tanto como sistema operativo de escritorio como herramienta de rescate o plataforma para dar una segunda vida a ordenadores antiguos.

Con 4MLinux 52.0, el proyecto continúa demostrando que todavía existe espacio para distribuciones ligeras centradas en la eficiencia. La combinación del kernel Linux 6.18 LTS, las mejoras para GPU veteranas y la actualización del software convierte a esta versión en una opción especialmente recomendable para quienes desean aprovechar al máximo hardware con varios años de servicio sin renunciar a un sistema moderno y bien mantenido.