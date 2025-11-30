La llegada de 4MLinux 50.0 marca un salto importante para esta distribución ligera que siempre ha apostado por la sencillez, el rendimiento y la independencia tecnológica. En esta nueva versión estable, el sistema no solo se actualiza a nivel de paquetes, sino que incorpora capacidades muy avanzadas para un proyecto de su tamaño, como la posibilidad de reconstruirse íntegramente desde el código fuente y una selección de software de escritorio y servidor más madura y pulida.

Si llevas tiempo siguiendo el desarrollo de esta distro o te apetece probar un sistema minimalista pero bien equipado, las novedades de 4MLinux 50.0 te van a interesar: mejoras en el soporte de webcams, nuevas aplicaciones de usuario, un stack gráfico actualizado, ampliación del Game Pack con más juegos, un servidor LAMP extremadamente ligero y, por debajo de todo ello, un kernel moderno de la rama LTS que sirve de columna vertebral.

4MLinux 50.0 : nueva versión estable y cambio de ciclo

4MLinux 50.0 se publica como versión estable, un hito que llega aproximadamente cuatro meses después del lanzamiento de 4MLinux 49.0. Con este cambio de estado a STABLE, la rama 50.x pasa a ser la referencia para cualquier usuario que quiera un entorno fiable, con actualizaciones probadas y una selección de software coherente.

Coincidiendo con esta publicación, la edición 4MLinux 49.0 pasa a catalogarse como “old stable”. Es decir, sigue siendo funcional y válida, pero el desarrollador anima claramente a realizar la actualización a la nueva rama 50.0 para no quedarse atrás en características y seguridad. A la vez, la serie 4MLinux 48.0 se declara oficialmente como fin de vida, dejando de recibir soporte y quedando fuera del ciclo activo de mantenimiento.

Arquitectura, filosofía y ediciones disponibles de 4MLinux 50.0

4MLinux 50.0 mantiene su apuesta por ser una distro minimalista e independiente, sin basarse en proyectos más grandes como Debian, Ubuntu o Fedora. Esto le permite controlar de manera muy precisa qué componentes integrar y cómo se comportan, algo que se nota en la rapidez de arranque y en la ligereza general del sistema incluso en hardware modesto.

En cuanto a arquitectura, esta versión solo se distribuye para equipos de 64 bits, alineándose con el estándar actual del hardware de escritorio y portátil. Aunque puede parecer una limitación para sistemas muy antiguos, la realidad es que la mayoría de usuarios actuales disponen ya de CPU x86_64 y se benefician de un mejor rendimiento y compatibilidad.

El entorno gráfico de referencia es JWM (Joe’s Window Manager), un gestor de ventanas muy ligero que proporciona un escritorio clásico, ágil y sin florituras innecesarias. Esa elección encaja perfectamente con la filosofía de 4MLinux: ofrecer un sistema capaz de ejecutar software moderno, pero sin sobrecargar el equipo con capas gráficas pesadas.

La distribución se puede descargar en dos variantes principales: la edición Full y la edición Core. La versión Full incluye un conjunto de aplicaciones listo para usar nada más iniciar el sistema, mientras que la edición Core se orienta a usuarios que prefieren un entorno más básico sobre el que ir añadiendo solo lo que necesitan, ya sea para escritorio, para tareas específicas o como base de servidor.

Capacidad de reproducirse desde el código fuente

Una de las características más llamativas de 4MLinux 50.0 es que el sistema se vuelve capaz de reconstruirse a sí mismo a partir de sus fuentes. Esto significa que todos los scripts de construcción y empaquetado han sido revisados y ajustados para que puedan compilar el sistema completo de manera coherente y reproducible.

Este salto no es trivial: supone que se han modificado y optimizado cientos de líneas de código en los scripts de build para garantizar que cada paquete se genere de forma correcta, que las dependencias estén bien resueltas y que el resultado final sea un sistema funcional sin necesidad de trucos externos. Es un paso muy relevante de cara a la transparencia, la auditabilidad del software y la posibilidad de mantener a largo plazo la distribución con una base sólida.

Además, esta capacidad encaja con la filosofía de muchas personas usuarias de Linux que valoran especialmente poder ver y reconstruir todo el sistema, ya sea por curiosidad técnica, por razones de seguridad o por la posibilidad de personalizar aún más qué entra y qué se queda fuera de su entorno.

Escritorio y aplicaciones de oficina actualizadas

En el apartado de productividad, 4MLinux 50.0 actualiza su selección por defecto con versiones muy recientes de las principales herramientas ofimáticas, orientadas a que puedas trabajar con documentos sin echar nada en falta respecto a otras distros más pesadas.

El componente estrella es LibreOffice 25.8, que llega como la suite ofimática integral que permite editar documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y otros formatos habituales. Con ella, puedes abrir sin problemas ficheros en formatos de Microsoft Office y otros estándares, con la ventaja de tener todo integrado en una sola suite.

Junto a LibreOffice se mantiene la apuesta por GNOME Office con varias aplicaciones bien conocidas: AbiWord 3.0.6 para edición de textos ligera, Gnumeric 1.12.59 como hoja de cálculo rápida y precisa, y GIMP 3.1.4 para la edición avanzada de imágenes. Esta combinación ofrece un abanico muy completo de herramientas para trabajar con documentos, tablas y gráficos sin necesidad de instalar nada extra.

La inclusión de GIMP en su versión 3.1.4 garantiza acceso a funciones de edición gráfica de nivel profesional: capas, filtros avanzados, tratamiento de color, soporte para diferentes formatos y posibilidades de ampliar aún más sus capacidades mediante plugins, todo ello funcionando en un entorno tan ligero como el de 4MLinux.

Navegación web, correo y multimedia

4MLinux 50.0 no se queda atrás en lo que respecta a navegación web. De serie incorpora Mozilla Firefox 145.0 y Google Chrome 142.0, de forma que puedes elegir entre dos de los navegadores más utilizados del mercado sin tener que andar descargando nada tras la instalación inicial.

Firefox y Chrome se ofrecen en versiones muy recientes, con soporte para los últimos estándares web, tecnologías de seguridad actuales y los motores de renderizado optimizados. Esto es especialmente importante para reproducir contenido multimedia en streaming, usar aplicaciones web modernas y garantizar compatibilidad con servicios online que se actualizan con frecuencia.

Para el correo electrónico, la distro incluye Mozilla Thunderbird 140.5, un cliente robusto, con soporte para IMAP, POP3, múltiples cuentas y extensiones. Con él puedes gestionar tu buzón de forma tradicional o integrarlo como centro de comunicaciones con calendarios, contactos y otras funciones avanzadas.

El apartado multimedia está cubierto por varias piezas clave: por un lado, Audacious 4.5.1, un reproductor de música muy ligero, ideal para quienes solo quieren poner su colección de audio y olvidarse de complicaciones. Por otro lado, VLC 3.0.21 y SMPlayer 25.6.0 se encargan de la reproducción de vídeo, dando soporte a prácticamente cualquier formato y códec sin tener que pelearte con paquetes adicionales.

El stack gráfico se completa con Mesa 25.1.7, que aporta los controladores de código abierto para renderizado 3D y aceleración gráfica. Esto beneficia tanto a quienes usan el sistema para juegos como a quienes simplemente quieren una experiencia de escritorio fluida, con aceleración de vídeo y animaciones suaves.

Nuevas aplicaciones en 4MLinux 50.0: EmelFM2 y uHexen2

Entre las novedades destacadas de esta versión encontramos la incorporación del gestor de archivos EmelFM2, una herramienta veterana pero aún muy práctica, especialmente para quienes prefieren una interfaz de tipo doble panel al estilo clásico. EmelFM2 permite copiar, mover, renombrar y gestionar ficheros con gran rapidez, aprovechando al máximo el espacio en pantalla.

Esta apuesta por un gestor “de la vieja escuela” tiene sentido en un entorno como 4MLinux, que valora la eficiencia y la ligereza sobre las interfaces cargadas de efectos. Para muchos usuarios acostumbrados a trabajar con teclas rápidas o a gestionar grandes volúmenes de ficheros, EmelFM2 puede resultar más cómodo que otros exploradores modernos.

La otra incorporación notable es uHexen2, un port del código fuente de Hexen II desarrollado originalmente por Raven Software. Con él, 4MLinux añade un toque retro-gamer a la distribución, permitiendo revivir este clásico de acción en primera persona con las ventajas de la plataforma moderna y las librerías actuales.

uHexen2 aprovecha la infraestructura gráfica de Mesa y la potencia del hardware moderno, pero conserva la estética y la jugabilidad del juego original, lo que resulta especialmente atractivo para aficionados a los títulos clásicos o para quienes disfrutan de tener algunos juegos integrados sin necesidad de utilizar plataformas externas.

Mejoras en soporte de webcam y multimedia con GPAC

Otro de los frentes en los que 4MLinux 50.0 avanza de forma clara es el soporte para webcams. En esta versión, la compatibilidad con cámaras conectadas al sistema se ha reforzado gracias a la integración de herramientas como Zbar y V4L2 Viewer.

Zbar permite trabajar con códigos de barras y códigos QR, lo que abre la puerta a usos curiosos, como escanear información desde la cámara para integrarla en tus flujos de trabajo habituales. Por su parte, V4L2 Viewer facilita la visualización y prueba de dispositivos de vídeo compatibles con Video4Linux2, permitiendo comprobar rápidamente si una webcam funciona, ajustar parámetros básicos y asegurarse de que todo responde como debería.

En el terreno multimedia, destaca la disponibilidad de GPAC como marco multimedia, que se ofrece como extensión descargable. GPAC es una infraestructura versátil para el tratamiento de contenidos audiovisuales: empaquetado, streaming, manipulación de contenedores y más. No forma parte del sistema base, pero se puede agregar fácilmente cuando se necesite, ampliando las posibilidades de trabajo con vídeo y audio a nivel más técnico y profesional.

4MLinux Game Pack: más juegos y entretenimiento

La vertiente lúdica de la distribución también recibe cariño con la ampliación del 4MLinux Game Pack, el conjunto de juegos integrados o disponibles como complemento en la distro. En esta versión se incluyen, entre otros, el título BlockOut II y el recopilatorio de solitarios PySol.

BlockOut II es una reinterpretación en 3D del clásico Tetris, donde las piezas caen en un espacio tridimensional, añadiendo un punto de complejidad y estrategia adicional. Es un juego perfecto para ratitos de descanso, que además muestra cómo el sistema aprovecha el stack gráfico actualizado para ofrecer experiencias sencillas pero visualmente atractivas.

Por su parte, PySol es una enorme colección de juegos de cartas tipo solitario, con decenas de variantes que van desde los clásicos más conocidos hasta modalidades menos habituales. Tener PySol integrado significa que siempre dispones de un buen surtido de pasatiempos sin necesidad de conexión a Internet ni de instalar nada más.

Servidor ligero con 4MServer y pila LAMP

Además de la edición de escritorio, 4MLinux ofrece 4MServer, una variante orientada a montar servidores HTTP/FTP de forma muy ligera, ideal para tareas de pruebas, despliegues sencillos o para quienes buscan un entorno contenido pero funcional para ofrecer servicios en red.

En 4MLinux 50.0, 4MServer se actualiza con componentes clave como BusyBox 1.37.0, que agrupa en un único binario muchas de las utilidades básicas de sistema, reduciendo el tamaño global y simplificando la gestión, algo que encaja perfectamente con el enfoque minimalista de la distribución.

Esta edición permite montar una pila LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) para servir páginas web, aplicaciones PHP y gestionar bases de datos con MariaDB de manera bastante sencilla. Está pensada para ser un servidor eficiente en recursos, ajustado y fácil de levantar incluso en hardware modesto o máquinas virtuales ligeras.

En el terreno de lenguajes de programación, 4MLinux 50.0 pone a disposición Perl 5.42.0, Python 3.13.8 y Ruby 3.4.7, cubriendo así varios de los ecosistemas más utilizados en scripting, automatización, desarrollo web y herramientas de consola. Esta combinación permite tanto desplegar servicios como desarrollar pequeños proyectos sin salir del entorno de la distribución.

Kernel y base del sistema de 4MLinux 50.0

En las tripas del sistema, 4MLinux 50.0 se apoya en el kernel Linux 6.12 LTS, una versión de soporte extendido que equilibra bien estabilidad y novedades. Gracias a este núcleo, la distribución se beneficia de mejoras de rendimiento, nuevos controladores para hardware moderno y correcciones de seguridad integradas en la rama LTS.

El uso de una versión LTS es especialmente relevante para usuarios que quieren un sistema duradero y confiable, sin necesidad de saltar continuamente a kernels experimentales. A la vez, garantiza compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, incluyendo tarjetas gráficas recientes, adaptadores de red y almacenamiento, haciendo que la instalación sea más directa en la mayoría de equipos.

Todos estos elementos, combinados con la revisión exhaustiva de los scripts de construcción, dan como resultado un sistema que, pese a su tamaño contenido, ofrece una base sólida para tareas de escritorio, multimedia y servidor, manteniendo la característica ligereza que siempre ha distinguido a 4MLinux.

Las novedades de 4MLinux 50.0 consolidan a esta distribución como una opción muy interesante para quienes valoran sistemas ligeros pero llenos de posibilidades: un escritorio preparado para trabajar y jugar, un servidor LAMP mínimo pero eficaz, herramientas de desarrollo al día, capacidad de reconstrucción completa desde el código y un ciclo de vida claro en el que la rama 50.x toma el relevo como estable mientras las series anteriores van cediendo el testigo.