4 meses con Focal Fossa. Esta es mi experiencia usando Ubuntu 20.04

A los pocos días de sacar una nueva versión, Ubuntu comienza a publicar imágenes de la siguiente. Al principio se diferencian poco de la actual, pero, a algunos ansiosos no nos importa e igual la instalamos porque nos gusta ver la forma en que va evolucionando. Llevo usando Ubuntu 20.04 Focal Fossa desde fin del año pasado como distribución principal (cosa no recomendable a menos que tengas otro sistema operativo de respaldo) y el resultado ha sido muy bueno.

Si mi compatriota Jorge Luis Borges viviera y conociera Linux, seguramente describiría esta nueva versión de Ubuntu adaptando la frase de uno de sus poemas; “Ubuntu encontró su destino gnomicano”. No soy precisamente un fanático de este escritorio, pero hay que reconocer que la integración por etapas encarada por Canonical cuando decidió abandonar Unity, fue una excelente decisión.

Cuatro meses con Focal Fossa. Mis impresiones

El primer cambio se nota durante el inicio del medio de instalación. La pantalla muestra un chequeo de integridad de los archivos que advertirá si no se grabó correctamente. De todas formas, la carga es realmente rápida.

El procedimiento de instalación no varía demasiado. Podemos optar por una instalación mínima o completa. Y si así lo seleccionamos, se instalarán los drivers privativos disponibles.

Hay un detalle con el instalador. Salvo Lubuntu que usa Calamares (el mismo que Manjaro o KDE Neon) el resto de las versiones de Ubuntu vienen con el tradicional Ubiquity. Al menos en mi caso, Ubiquity tarda sus buenos 3 minutos en pasar de la pantalla de selección de tipo de instalación a la de tipo de partición. Todos estos años pensé que la instalación se paraba y que había que montar y desmontar los discos varias veces para que funcionara. Incluso reporté el bug. Sin embargo, en Calamares esa demora no se produce.

Pero, en favor de Ubiquity hay que reconocer que su editor de particiones es mucho mejor.

Cuando inicias por primera vez el sistema operativo, te encuentras con la rediseñada pantalla de bloqueo. Al abrirse el escritorio verás al fosa mirándote de reojo. La clásica aplicación de bienvenida se muestra a continuación. Recuerda que al tratarse de una versión de soporte extendido puedes activar LivePatch, el servicio de instalación de actualizaciones de seguridad que no requiere reinicio.

Hace años que renuncié a entender cuál es el criterio con el que se deciden las características de cada versión de Ubuntu. Una de mis hipótesis incluye a Mark Shuttleworth y la más barata de las botellas de whisky de Dia%. Debo reconocer sin embargo que la decisión de que el Centro de Software de Ubuntu se instale en formato Snap mientras que la calculadora volviera a instalarse como un paquete normal, resultó mejor de lo esperado.

La calculadora tardaba mucho en iniciarse, mientras que el Centro de Software de GNOME era directamente inusable. Su buscador casi nunca funcionaba, mostraba aplicaciones duplicadas o directamente no encontraba lo que se buscaba. Todo cambió completamente.

Al contrario de lo que muchos temíamos, la tienda de aplicaciones se inicia inmediatamente, luego de unos segundos se carga el catálogo de aplicaciones (en el cual se muestran por defecto las versiones snap de los paquetes que la tienen) y, el buscador encuentra.

Puede que lo corrijan, pero esta modificación hace que no puedas utilizar el Centro de Software para ver e instalar paquetes en formato Flatpak.

Si se trata de modificar la apariencia del escritorio, sigue siendo incomprensible que la herramienta de retoques de GNOME no se incluya entre las preinstaladas. De todas formas, en la herramienta de configuración ahora tenemos la posibilidad de optar por el modo tradicional, un modo más claro o uno oscuro desde el panel de control. Si buscas una experiencia GNOME auténtica puedes usar la aplicación Extensiones para hacer desaparecer el lanzador lateral.

Hay algunos detalles a corregir en el tema internacionalización. Como dije antes, se muestran por defecto las versiones de los programas en formato snap. Pero, su descripción no suele estar en español. Por otro lado, los reportes de error automatizados ahora se hacen en el idioma de la instalación. Esto dificulta la revisión por parte de los desarrolladores.

Un tema que tienes que tener en cuenta es que ya no se brinda el soporte a Python 2. Es posible que algunas aplicaciones que instalas manualmente ya no funcionen. O puede que tengas que reemplazar en el comando de lanzamiento python por python3.

En lo personal no me gusta GNOME y desde el 23 me pasaré a Ubuntu Budgie, pero, tengo que reconocer que Ubuntu 20.04 Focal Fossa es la mejor versión de Ubuntu en varios años. Si la dejaste hace tiempo es un buen momento para volver.

Ubuntu 20.04 Focal Fossa estará disponible a partir del 23 de abril en esta página.