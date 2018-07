4 extensiones para Mozilla Firefox para proteger nuestra privacidad

Son muchos los usuarios que siguen utilizando Mozilla Firefox, bien sea una versión ESR o bien sea su última versión. En cualquier caso muchos usuarios utilizan Firefox por su código abierto y por ofrecer una mayor seguridad frente a agujeros de seguridad y por la privacidad que ofrece frente a otros navegadores web como Chrome u Opera.

Pero la privacidad que ofrece Mozilla Firefox se puede mejorar aún más. Esto es gracias a las extensiones o complementos que podemos añadir al navegador web. A continuación os vamos a hablar de cuatro extensiones que podemos añadir a Mozilla Firefox y que harán que la navegación y nuestros datos sean más seguros si cabe.

1.DuckDuckGo Privacy Essentials

El famoso buscador web DuckDuckGo no solo se preocupa de la seguridad y la privacidad sino que ha creado una extensión con herramientas que nos ayudará a proteger nuestra privacidad. Además de instalar su buscador como el estándar para aumentar así la privacidad, esta extensión nos añade un bloqueador de pop-ups y una calificación de páginas web que nos ayudará a saber si mantiene nuestra privacidad o por el contrario es insegura como Facebook.

2.Privacy Badger

Privacy Badger es una extensión similar a la anterior pero posiblemente menos completa que DuckDuckGo Privacy Essentials. Ahora bien, su bloqueador de anuncios y pop-ups es muy potente y bastante imparcial ya que otros bloqueadores permiten la intrusión de cierta publicidad que les reporta dinero. En este caso, Privacy Badger pertenece a una asociación sin ánimo de lucro y por lo tanto no depende de ninguna lista negra ni blanca.

3. HTTPS Everywhere

Aunque Mozilla Firefox reconoce y gestiona bastante bien la tecnología Https, cierto es que actualmente muchas páginas no lo tienen bien implementado u ocurre que las páginas con https redirigen a páginas inseguras o sin el protocolo. La extensión https everywhere se preocupa de todas estas situaciones y nos ayuda a que toda la navegación sea bajo este protocolo y por extensión la privacidad de nuestros datos.

4. NoScript Security Suite

NoScript Security Suite es una extensión que nos bloquea todo contenido web que no sea html y css. Una mierda de web diréis muchos, efectivamente, pero NoScript Security Suite no lo suprime sino que lo bloquea y luego nos permite desbloquear el contenido que queremos o deseamos ver. Esto es útil pues nos ayuda a crear una lista blanca con el contenido que permitimos y una lista negra con lo no permitido. Una extensión bastante útil aunque necesita de conocimientos muy avanzados para funcionar.

¿Esto es todo?

Lo cierto es que no. Existen multitud de herramientas y extensiones que nos ayudan a mejorar la privacidad de nuestros datos. Pero todo depende en muchas ocasiones de los hábitos del usuario, pudiendo cambiar extensiones o herramientas por otras para adaptarse a su funcionamiento. En cualquier caso, la privacidad no es algo que haya que dejar de lado ya que podemos tener problemas futuros ¿no creéis?