4 alternativas open source a Microsoft Project

La gestión del tiempo es algo muy importante para todo el mundo, sobre todo para quienes trabajan en empresas o desarrollan un producto de software. Para esto hay que ser muy exigente con nuestra agenda o también podemos tener una aplicación informática que nos mida y gestione el tiempo de proyectos y trabajos cotidianos.

Los usuarios del sistema operativo de Microsoft tienen como opción a Microsoft Project, un programa insertado en Microsoft Office que gestiona, planifica proyectos y tareas complejas. Este software no se encuentra en Gnu/Linux pero si existen programas alternativos igual de buenos y totalmente gratuitos que podemos instalar en nuestras distribuciones favoritas.

ProjectLibre

ProjectLibre es una bifurcación del programa OpenProject, dos aplicaciones que intentan imitar o sustituir a Microsoft Project. ProjectLibre es una aplicación compatible con los archivos de Microsoft Project 2003, 2007 y 2010. Además permite la utilización e inserción de Diagramas de Gantt, histogramas de recursos, diario y planificación de proyectos de software o diagramas de red entre otros.

ProjectLibre tiene una gran diferencia respecto al resto de programas y es que existe una gran documentación sobre la aplicación en varios idiomas, documentación que podemos consultar y difundir entre la empresa si es el ámbito al que queremos llegar. ProjectLibre lo podemos conseguir desde su página de Sourceforge de manera gratuita.

OpenProject

Esta aplicación cuenta con dos versiones: una gratuita y otra de pago. La versión gratuita cubre las necesidades básicas que incluyen el soporte de archivos de Microsoft Project, diagramas de gantt, planificación de proyectos de software, incluye el sistema scrum de desarrollo y un largo etcétera de funciones. La versión de pago contiene todas las funciones anteriores pero además incorpora prestaciones como la inserción de un logo personalizado en el programa, una aplicación cloud, servicios como mensajería, etc… Funciones atractivas para empresas y empresarios que necesitan un gran funcionamiento. Y para los que no, siempre tienen la versión gratuita. OpenProject lo podemos conseguir a través de su página oficial.

Planner

Planner es la alternativa a Microsoft Project más vieja que existe y también la que más tiempo lleva sin actualizarse. Aún así su forma de funcionar mantiene al programa como uno de los más usados. Planner utiliza archivos en formato xml y PostreSQL para funcionar, lo que permite utilizar archivos de Microsoft Project o exportarlo.

Además Planner permite exportar las planificaciones o las partes de las tareas en formato pdf, lo que facilita aún más la difusión de proyectos y planificadores. Planner se integra bastante bien en Gnome gracias a las librerías GTK pero cierto es que formatos nuevos de Microsoft Project no reconoce bien. Aún así, si queremos conseguir o saber más sobre Planner, en su web oficial encontraremos toda la información disponible.

Plan de Calligra

La suite ofimática Calligra tiene muchas alternativas a programas de Microsoft Office. Plan es una de estas alternativas. Plan de Calligra es un programa que intenta imitar o ser la alternativa libre a Microsoft Project, pero realmente no lo está consiguiendo. A pesar de ello ofrece funciones interesantes como la comparación de proyectos o el desglose de las actividades y costes de cada fase, algo interesante para muchas empresas y proyectos. Calligra se puede instalar en cualquier distribución Linux ya que se encuentra o es compatible con Plasma de KDE.

Conclusión

Microsoft Project no es una aplicación fácil de sustituir puesto que a diferencia de otras, su número de usuarios no es muy grande; sin embargo, si he de escoger una alternativa, sin lugar a dudas me quedo con OpenProject, un programa estable y robusto que ofrece funciones y características iguales a Microsoft Project y a otros programas de Software Libre. Pero, sé que no a todos gustará este programa, de ahí que os haya presentado cuatro alternativas, cuatro programas que podremos probar y utilizar sin coste alguno e incluso viendo como funciona.