3 emuladores gratuitos para Gnu/linux

Cada día que pasa hay más videojuegos que son compatibles o que funcionan en Gnu/Linux, algo impensable hace 10 años. Esto es algo positivo, pero siempre hay algún juego que está disponible solo para ciertas plataformas que no son Gnu/Linux.

Para solucionar este problema existen emuladores, programas que recrean la plataforma en cuestión para que el juego pueda funcionar. Y estos emuladores además de ser gratuitos algunos, también podemos instalar en cualquier distribución Gnu/Linux. A continuación os hablamos de 3 emuladores gratuitos que podemos instalar en cualquier distribución Gnu/Linux.

1. DeSmuMe

Desmume es un emulador para juegos de Nintendo DS. Una videoconsola portátil que funciona con juegos en formato cartucho. Si bien no se pueden instalar en nuestro ordenador, si que podemos utilizar copias de seguridad y con ellas jugar en Gnu/Linux a títulos populares como SuperMario, Dr. Brain o Pokémon.

Títulos con los que hemos crecido muchos y que tantas horas nos han entretenido. Por lo general, este emulador se encuentra en los repositorios oficiales de muchas distribuciones populares, pero si no lo encontramos, podemos conseguir el emulador en la web oficial del proyecto.

2. PPSSPP

PPSSPP es un emulador multiplataforma que no solo funciona para Windows o Android sino que también funciona en Gnu/Linux. Este emulador nos permite recuperar los viejos juegos de la PSP, la videoconsola portátil de Sony.

Al igual que ocurre con DeSmuMe, la PPSSPP necesita copias de seguridad de los juegos para poder jugar ya que los discos de la PSP no son compatibles con los puertos de entrada de cualquier ordenador. El emulador PPSSPP se encuentra en algunos repositorios oficiales pero sino lo tenemos, siempre podemos conseguirlo de manera gratuita en la web oficial del proyecto.

3.RetroArch

En esencia, RetroArcho no es ningún emulador sino más bien un frontend de varios emuladores pero al instalar este paquete instalamos varios emuladores de manera gratuita. Así, con RetroArch podemos instalar cualquier emulador de cualquier videoconsola antigua y tan solo necesitar la copia de seguridad del videojuego. Hace poco que he descubrí este paquete o frontend y me parece interesante para quienes no quieren estar navegando en busca de emuladores gratuitos y que funcionen.

Estos son tres emuladores gratuitos que podemos conseguir en la mayor parte de las distribuciones Gnu/Linux. Aunque si hemos de elegir solo un emulador, personalmente me quedaría con RetroArch debido a su capacidad para instalar cualquier otro emulador sin necesidad de cargar la tienda de aplicaciones de la distribución ni tampoco la terminal de la consola. Algo interesante para usuarios no tan expertos.