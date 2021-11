2022: ¿fecha para la llegada de los primeros móviles basados en RISC-V?

Sipeed publicó un tweet con un vídeo corto, pero lleno de significado. En él se mostraba un dispositivo móvil ejecutando Android 10. Esto es algo que puede parecer normal, pero lo cierto es que se trata de algo extraordinario, ya que no se estaba ejecutando sobre la arquitectura Arm, sino que empleaba un chip basado en RISC-V.

Esta compañía, si todo va correctamente, tiene la intención de lanzar los primeros modelos de este prototipo en 2022. En esa fecha tendríamos los primeros móviles RISC-V RV64. Aunque aún sea pronto para ver el mercado inundado de modelos de tablets y smartphones con esta arquitectura, pero esta noticia ya significa poner la primera piedra hacia un futuro prometedor.

https://twitter.com/SipeedIO/status/1457529282134089734?ref_src=twsrc%5Etfw

Hace un tiempo, la china Alibaba logró ejecutar Android sobre RISC-V. Eso fue hace un año, con la placa T-Head XuanTie basada en chips con esta ISA. Ahora, Sipeed da un paso más, y ha logrado usar Android 10 en este dispositivo móvil con pantalla táctil de 7″, usando también una placa XuanTie C901, y aunque el aspecto parezca un poco tosco frente a los modernos smartphones, solo se trata de un prototipo.

El chip que incluyen los dotaría con un rendimiento incluso superior a algunos dispositivos móviles con chips ARM Cortex A-73 de cuatro núcleos, lo que no está nada mal. Es decir, serían similares a los Qualcomm Snapdragon 662 o 663 según se rumorea. Por el momento no se sabe mucho más, y tampoco está muy seguro que en 2022, dada la escasez de chips, puedan lanzarlo para su venta…

Por último, me gustaría destacar que, aunque este dispositivo móvil no llegue a grandes masas, es importante que exista para que muchos desarrolladores comiencen a portar sus apps a esta arquitectura y hagan al ecosistema cada vez más rico. Recuerda que por muy buena que sea una ISA, sin software disponible no tendrá éxito.