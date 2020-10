Tal y como prometieron hace pocas semanas, 1Password ya está disponible para Linux. Para ser más concreto, ya han abierto al público su beta, por lo que cualquier usuario que esté ejecutando un sistema operativo basado en el núcleo que desarrolla Linus Torvalds puede empezar a probarla ya mismo. Está disponible desde distintas fuentes, por lo que raro será el caso de una distribución que sea incompatible con este lanzamiento.

Aunque creo que no hace falta presentación, no está de más explicar que hablamos uno de los gestores de contraseñas más populares y ya estaba disponible en diferentes tipos de software para Windows, macOS o dispositivos móviles. Desde ayer 21 de octubre, también podremos acceder desde Linux, pero no desde una extensión, sino desde una aplicación oficial. A continuación te explicamos cómo instalarla en Linux.

Cómo instalar 1Password en Linux

Debian/Ubuntu y derivados

Primero tenemos que añadir la clave para el repositorio, con el siguiente comando:

sudo apt-key –keyring /usr/share/keyrings/1password.gpg adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 3FEF9748469ADBE15DA7CA80AC2D62742012EA22

A continuación, añadimos el repositorio:

echo ‘deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/1password.gpg] https://downloads.1password.com/linux/debian edge main’ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/1password.list

Por último, actualizamos paquetes e instalamos el gestor de contraseñas con este comando:

sudo apt update && sudo apt install 1password

Fedora, CentOS, Red Hat y derivados/similares

También son tres pasos en forma de tres comandos, que serían los siguientes:

sudo rpm --import https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc sudo sh -c 'echo -e "[1password]

name=1Password

baseurl=https://downloads.1password.com/linux/rpm

enabled=1

gpgcheck=1

repo_gpgcheck=1

gpgkey=https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc" > /etc/yum.repos.d/1password.repo' sudo dnf install 1password

1Password también disponible en paquete Snap y en AppImage

Para otras distribuciones, también podemos descargar su AppImage desde este enlace. En la mayoría de distribuciones, las AppImage se abren directamente pero, si no se da el caso, hay que hacer clic derecho, ir a sus propiedades y activar/dar permiso de ejecución.

En cuanto a la versión Snap, las distribuciones que incluyen soporte «out of the box», es decir, por defecto, pueden instalarlo con este comando:

sudo snap install 1password --edge

Si la distribución no incluye soporte por defecto, en snapcraft.io nos explican cómo activarlo en hasta 42 distros distintas.

¿Vas a instalar este gestor de contraseñas, te quedas con Bitwarden, KeePass(XC) o alguna app diferente o te re basta con usar el gestor de contraseñas de tu navegador web?