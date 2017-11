Insync cliente de Google Drive multiplataforma

Si eres de los que le gusta tener sus archivos en la nube para poder acceder a ellos en cualquier momento desde cualquier dispositivo conocerás los servicios más populares como Dropbox, One Drive, Box, Mega, Google Drive, etc. En esta ocasión me centrare en uno de ellos que Google Drive.

Google Drive es la solución de almacenamiento en la nube que nos ofrece Google, el cual nos ofrece 15gb gratuitos para almacenar nuestros archivos más importantes. Google Drive no cuenta con un cliente para Linux por lo que aún no es una opción para muchos usuarios.

Ante esta problemática han surgido diferentes clientes no oficiales, los cuales ofrecen una serie de características bastante peculiares.

En este caso les hablare sobre Insync el cual es un cliente de Google Drive, este nos ofrece la posibilidad de poder usar la aplicación durante 15 dias de manera gratuita.

La versión de pago es únicamente por 30 USD, es un único pago, no hay más, no hay mensualidades. Por lo que es una excelente opción que nos ofrece todas las características que nos ofrece Google Drive desde la web.

Dentro de las características de Insync encontramos:

Múltiples cuentas

Convierte Google Docs a Office

Convertir a OpenDocument

Enlace simbólico, cruce y alias

Unidades externas y de red

Notificaciones de escritorio

Revertir archivos de solo lectura

Feed de cambios de archivos

Interfaz de escritorio

Línea de comando para Linux

Conservar la estructura de directorios

Lista de ignorados

Excelente soporte

Instalar Insync en Linux

Descargar Insync

El cliente de Google Drive nos ofrece la posibilidad de poder instalar la aplicación en diferentes distribuciones de Linux, lo único que debemos de hacer es dirigirnos a su página web y en la sección de descargas escoger Linux.

Al hacer esto nos desplegara un menú donde elegiremos nuestra distribución y nos proporcionara el paquete indicado para ello, dentro de las que encontramos esta Ubuntu, Arch Linux, Fedora, Raspeberry.

Y no únicamente se limita a distribuciones también podemos integrarlo a algún gestor de archivos como nautilus,dolphin, nemo, etc.