Cómo crear un usb booteable desde la terminal en cualquier distribucion

Hay momentos en los que es necesario crear alguna usb booteable con algún sistema operativo, sin importar de cual estemos hablando, en mi caso hay momentos en lo que tengo la necesidad de crear alguna usb con Windows e ir con mis clientes para lo que se necesite.

En estos casos siempre, me pongo buscar algún buen programa para poder crear la usb booteable, olvidándome por completo de que no se necesita nada más que el uso de la terminal para poder hacer esta labor.

Aunque existen varios programas no deja de ser muy bueno hacerlo todo desde terminal, aquí les mostré como crear una usb booteable unicamente con el uso de la terminal.

Mediante el uso del comando dd hay que hacer varias cosas asi que se las explicare paso a paso.

Lo primero sera insertar la usb con la que trabajaremos, abrir una terminal y teclear el comando lsblk para ver en que punto de montaje esta, en mi caso aparece como /dev/sdb

[darkcrizt@localhost ~]$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 465.8G 0 disk ├─sda1 8:1 0 200M 0 part /boot/efi ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot └─sda3 8:3 0 464.6G 0 part ├─fedora-root 253:0 0 50G 0 lvm / ├─fedora-swap 253:1 0 5G 0 lvm [SWAP] └─fedora-home 253:2 0 409.6G 0 lvm /home sdb 8:16 1 14.4G 0 disk

Ahora procederemos a desmontarlo, para después darle el formato apropiado esto son con los comandos umount y mkfs.vfat

[darkcrizt@localhost ~]$ umount /dev/sdb umount: /dev/sdb: no montado. [darkcrizt@localhost ~]$ mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb -I mkfs.fat 4.1 (2017-01-24) mkfs.vfat: unable to open /dev/sdb: Permission denied [darkcrizt@localhost ~]$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb -I [sudo] password for darkcrizt: mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)

En este punto haremos uso del comando dd donde le indicamos el punto de montaje de nuestra usb asi como la ruta de la imagen de disco que sera copiado a la usb

sudo dd if=/ruta-de-iso of=/dev/sdb

Aquí lo único es espera a que finalice el proceso, para poder proceder a retirar la usb y probarla.