KDE tiene sus fans, pero también sus detractores. Entre los fans estamos los que damos prioridad a la productividad, y entre los detractores están aquellos a los que no les gusta ver bugs cuando están trabajando en su sistema operativo. Y es que KDE arrastra una mala fama que le viene de las versiones antiguas del escritorio, y para deshacerse de esa mala fama han lanzado la iniciativa 15-Minute Bug Initiative.

Hace unos meses nos entregaron Plasma 5.23, la edición etiquetada como la del 25º aniversario, y habría estado bien que fuera en esa en la que todo encajaba a la perfección. Sencillamente no dio tiempo. Para este 2022, Nate Graham nos adelantó esa 15-Minute Bug Initiative, pero no ha sido hasta hoy que ha dado más detalles.

15-Minute Bug Initiative puede mejorar mucho el escritorio KDE

No era ningún secreto, y Graham lo sabía hasta el punto de, en el segundo párrafo de su nota, decir que «Históricamente, el software de KDE ha sido acusado de consumir muchos recursos, ser feo y tener errores. A lo largo de los años hemos resuelto en gran medida las dos primeras, pero el problema de los errores persiste«. Como usuario de KDE, he de reconocer que me sorprenden estas palabras, porque sí, algo puede llamar la atención para mal, pero no es ni de lejos como lo que veíamos en KDE hace un lustro.

Pero objetivamente, el hecho es que en KDE no están del todo satisfechos con lo que ofrecen, y quieren mejorarlo. La iniciativa se traduce al español como «Iniciativa de bugs en 15 minutos». Es decir, Graham explica que cuando estamos enseñándole algo de Plasma a una persona y vemos varios bugs en un momento, eso es lo primero que se tiene que solucionar. Dejan un mal sabor en la boca de la gente y dan la impresión de que el sistema es como un castillo de naipes.

KDE ha abierto una página para que cualquiera que sepa algo de desarrollo trabaje en los bugs de esa lista para mejorar el código, y que cada parche cuenta para marcar la diferencia. Ahora bien, ¿Qué es un bug de 15 minutos?

Qué es un bug de 15 minutos para KDE

Tiene que cumplir uno o varios de los componentes de esta lista:

Afecta a la configuración por defecto. 100% reproducible. Algo básico no funciona (por ejemplo, un botón no hace nada al pulsarlo). Algo básico parece visualmente roto (por ejemplo, el error «korners»). Provoca un bloqueo del sistema. Provoca una caída de la sesión completa. Requiere un reinicio o comandos de terminal para solucionarlo. No hay ninguna solución. Es una regresión reciente. El informe de error tiene más de 5 duplicados.

De lo encontrado, son los desarrolladores de KDE los que decidirán si meterlo en un error que cuente para la iniciativa 15-Minute Bug Initiative. El resto de la información está en la nota de Graham, entre lo que tenemos también algo interesante: si no somos desarrolladores, también podemos colaborar de una manera muy sencilla, que es mirar qué bugs hay y tratar de confirmar que existen.

El futuro de KDE

El proyecto es ambicioso. Ya no sólo se conforma con estar en algunos ordenadores; ahora están también en otros equipos como la Steam Deck, PINE64 ha elegido Plasma (Manjaro) para su PinePhone, también podemos usarlo en tablets… A todo esto se le une esta iniciativa para eliminar todos esos bugs que los «haters» tanto mencionan cuando se habla de KDE.

Si los planes del proyecto van por el camino que han iniciado, KDE ya no ofrecerá aplicaciones (KDE Gear) productivas y un escritorio (Plasma) ligero y lleno de opciones. También podremos trabajar de una manera comparable a como lo hacemos en GNOME, siempre y cuando usemos un equipo que no sea de bajos recursos. ¿Lo conseguirán? Yo no tengo dudas, y probablemente consigan atraer a todos esos usuarios a los que los bugs los echaron para atrás hace algunos años. Nos lleve a donde nos lleve, la iniciativa 15-Minute Bug Initiative ya ha comenzado.