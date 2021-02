Los 10 mejores entornos de escritorio para GNU/Linux

Existen bastantes entornos de escritorio para GNU/Linux, algunos son forks de otros, y otros creados desde cero. Sea como sea, esa diversidad tiene sus ventajas, como la posibilidad de encontrar el más adecuado para cada usuario, según sus necesidades y preferencias visuales.

Pero también puede resultar algo desconcertante a la hora de elegir el adecuado. Para los que buscan elegir su futuro entorno de escritorio, aquí tienes una lista con el Top 10 con algunos de los mejores entornos de escritorio…

Top 10 de los mejores entornos de escritorio

Como siempre suelo decir, el mejor entorno de escritorio, distribución, editor, etc., siempre es el que más cómodo te resulte. Por tanto, no tomes este Top 10 como un ranking donde el primero es el mejor de todos y el décimo el pero. No, no se trata de eso, simplemente es un listado con algunos de los mejores para ayudar a los que no lo tienen tan claro a elegir el suyo. Todos ellos tienen sus ventajas y desventajas, y según para qué, puede que no todos sean lo mejor…

GNOME: es uno de los dos grandes, junto con KDE Plasma. Se ha impuesto como uno de los predeterminados de muchas distribuciones. Es simple, poderoso y sencillo de usar. Ofrece una buena experiencia, con posibilidad de agregar extensiones para añadir funciones, con Metacity como gestor de ventanas, Nutilus como gestor de archivos, soporte para notificaciones, etc.

KDE Plasma: es el otro gran proyecto, siendo extremadamente ligero (ahora sí), por lo que puedes ahorrar recursos. Además, es altamente potente y muy personalizable, por lo que muchos hackers lo prefieren para moldearlo a su antojo. Tiene una interfaz muy limpia y sencilla, con Dolphin como gestor de archivos, Kwin como gestor de ventanas, lanzadores modernos, notificaciones, y un gran soporte para pantallas HDPI.

Cinnaomon: es un fork, o derivado, de GNOME shel, por tanto, comparte muchos puntos comunes con éste. En este caso, tiene algunos agregados como sus menús, sus ajustes, salva pantallas, etc. Con MDM como gestor de pantalla, Nemo como gestor de archivos, Muffin como gestor de ventanas, su propio gestor de sesiones, y Blueberry para ponérselo fácil a los dispositivos Bluetooth.

MATE: es también un entorno muy intuitivo, surgiendo como extensión de GNOME 2. Un trabajo que agrega además apps por defecto muy prácticas, como el editor de texto Pluma, su propio terminal, Caja como gestor de archivos, etc.

Budgie: otro entorno de escritorio que ha ganado popularidad, desarrollado por el proyecto Solus y que ahora se puede instalar en varias distros diferentes, como Ubuntu, Manjaro, Arch Linux, etc. Se diseñó para ser muy simple y elegante, basado en tecnologías de GNOME como GTK+.

Xfce: es un entorno con un aspeto moderno, y muy amigable. Pero destaca por la poca demanda de recursos que tene, es decir, es un entorno de escritorio ligero. Ideal para los que no quieres consumir muchos recursos de hardware, ya sea porque tienen una computadora más antigua o de recursos limitados. Usa Xfwm como gestor de ventanas, Thunar como gestor de archivos, tiene su propio gestor de sesiones, etc.

LXQt: otro entorno ligero, simple y rápido similar al anterior. Especialmente diseñado para entornos de servidores cloud o para máquinas antiguas que no tengan demasiados recursos de RAM y CPU. Se basa en bibliotecas Qt como KDE, y usa pcmanfm-qt como gestor de archivos, lxsession como gestor de sesiones, lxterminal como emulador de terminal, lxqt-runner como lanzador de apps, etc.

Pantheon: es otro que se ha hecho popular en elementaryOS, aunque se puede instalar en otras distros. Es un entorno de escritorio que intenta imitar el aspecto de macOS de Apple, ofreciendo una buena experiencia, simplicidad, minimalismo y aspecto visual cuidado. Básicamente es GNOME con su shell propio, como lo era Unity. Es más ligero que GNOME Shell, e integra otras herramientas propias como Plank (dock), Epiphany (navegador web9, Scratch (editor de texto), Birdie (cliente de Twitter), el gestor de ventanas Gala (basado en Mutter).

Deepin: DDE también es un entorno de escritorio chino simple, elegante y productivo. Creado para Deepin OS, y disponible para otras distros. Tiene algunas similitudes con Pantheon.