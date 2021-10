10 años sin Jobs, un visionario al estilo Mr Magoo

Toda actividad humana necesita mitos. Ejemplos que estimulen y marquen el rumbo a los que vienen detrás. Héroes en la encantadora jerga de los sociólogos especializados en organizaciones.

Por supuesto, que es normal que los mitos exageren méritos y disimulen defectos. Pero, hay límites que no pueden pasarse, Los de ningunear a otras personas no reconociéndoles sus aportes.

Si uno tuviera que creerle a algunos historiadores y columnistas. Steve Jobs creó la industria informática en seis días y, al séptimo dió su famoso discurso en Stanford. Claro, que tuvo ayuda. Según un programa del canal History eran los extraterrestres los de las ideas.

No soy un odiador, reconozco dos aportes importantes de Steve Jobs a la industria de los ordenadores. El primero fue haber instalado la idea de que usar un ordenador puede ser una experiencia placentera y bonita desde el punto de vista estético. El segundo, uno que los internautas linuxeros deberíamos agradecerle eternamente.

El 29 de abril de 2010, Steve Jobs, anunció que ni el iPhone, ni el iPod Touch ni el iPad ejecutarían contenido de Flash. Fundamentó la decisión en el aumento del consumo de energía, los «cuelgues» en los dispositivos, el escaso rendimiento en los dispositivos móviles, la pésima seguridad, la falta de soporte táctil y el deseo de evitar «una capa de software de terceros que se interponga entre la plataforma y el desarrollador».

Sin ponerse colorado, se quejó que el producto de Adobe era «según casi cualquier definición, Flash es un sistema cerrado».

Adobe terminaría discontinuando Flash, cuyo soporte terminó el año pasado.

A partir de ese momento, HTML 5, Javascript y CSS3 se convirtieron en los estándares para reproducción multimedia en la web.

En medio del torrente de reseñas elogiosas, publicadas al momento de su muerte, Richard Stallman puso la nota discordante.

Ha muerto Steve Jobs, pionero en hacer genial la idea del ordenador como una cárcel ,diseñada para separar a los tontos de su libertad.

Cómo dijo el alcalde de Chicago Harold Washington, del corrupto ex alcalde Daley No me alegro de que haya muerto, pero si de que ese haya ido. Nadie merece morir: ni Jobs, ni el señor Bill ni siquiera los culpables de danos mayores que el suyo. Pero, todos merecemos el fin de la influencia maligna de Jobs En los ordenadores de la gente.

Por desgracia esa influencia continúa a pesar de su ausencia. Solo podemos esperar que sus sucesores,al intentar continuar su legado, sean menos eficaces.