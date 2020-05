0 a.D. es un título de videojuego de estrategia en tiempo real del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este blog. El motivo no es solo de que sea un título libre y de código abierto desarrollado por Wildfire Games, o de que esté disponible para varias plataformas, incluida GNU/Linux. Va más allá de eso, puesto que si creías que todos los videojuegos abiertos son malos, solo tienes que ver éste para darte cuenta de que es una afirmación errónea.

Si aún no lo has probado, no tienes que invertir ni un solo euro. Solo puedes entrar en la web oficial del proyecto y descargarlo para poder disfrutar de él desde ahora mismo. Además, hoy verás que ya cuenta con una nueva actualización que incluye interesantes mejoras y novedades respecto a la versión anterior de 0 a.D.

Este título 0 a.D. de Wildfire Games tiene ahora una importante actualización con el lanzamiento de Alpha 24. A pesar de esa etapa de desarrollo tan temprana, la verdad es que ya funciona de maravilla y tiene poco que envidiar a otros videojuegos de estrategia comerciales. Esto es una gran emoción para los fans del título, que no habían visto novedades desde el lanzamiento de Alpha 23 en 2018.

Ahora, en este Alpha 24 podrás ver las siguientes novedades y mejoras: