0 A.D. un excelente juego de estrategia similar a Age of Empires

Yo creo que muchos de nos otros hemos de recordar los títulos de Age of Empires, los cuales fueron de los juegos mas utilizados en sus tiempos y con el cual podías pasar horas detrás de tu ordenador construyendo tu civilización a través de las eras.

0 A.D. no es muy distinto pues te ofrece un modo de juego bastante similar a Age of Empires, con el cual podrás revivir aquellos tiempos donde la estrategia era tu mejor fuerte para llevar a tu civilización a la victoria.

Para aquellos usuarios que son “nuevos” y no conocieron los títulos de Age of Empires les puedo platicar un poco sobre ellos estos títulos fueron unos videojuegos de estrategia en tiempo real para computadoras personales distribuido por Microsoft Games para los sistemas operativos Windows y Mac OS, y Konami para PlayStation 2​.

Estos títulos están ambientados en diferentes eras del tiempo, en los cuales se basan en los tiempos de los conquistadores más famosos a través del tiempo.

Sobre 0 A.D

Conociendo un poco la trama de Age of Empires, podemos entender la trama de 0 A.D, pues este en un principio solamente seria un mod de Age of Empires II, pero no fue así, las cosas cambiaron y 0 A.D tomo su propio rumbo.

En primera instancia debemos de saber que 0 A.D. es un juego totalmente gratuito y de código abierto el cual, su motor del juego “Pyrogenesis” está distribuido bajo la licencia GPL v2+.

Este motor está escrito en su mayoría en C++ y usa el motor JavaScript de Mozilla SpiderMonkey para los scripts.

También utiliza librerías de código abierto como OpenGL, OpenAL, Boost, SDL, Vorbis y wxWidgets. Soporta formatos de datos abiertos como COLLADA, XML y JSON.

0 A.D. es un videojuego de estrategia en tiempo real que está siendo desarrollado por Wildfire Games.

Es un juego sobre guerras históricas y economía antigua, que permite recrear algunas de las batallas más épicas de la historia antigua.

La primera parte del juego abarca el periodo comprendido entre el año 500 A.C y el año 1 D.C y la segunda del 1 d.c al 500 D. C.

¿Cómo instalar 0 A.D.en Linux?

0 A.D. es un juego bastante popular que ha estado incluido dentro de los repositorios de la mayoría de las distribuciones desde hace ya bastante tiempo.

Por lo que su instalación no debería de requerir nada adicional. Solamente tendremos que abrir una terminal en nuestro sistema e instalar el juego con el siguiente comando acorde a la distribución de Linux que estés utilizando.

Si eres usuario de Debian, Deepin OS, Ubuntu, Linux Mint, Elementary entre otras distribuciones derivadas de estas, podrás encontrar el juego en tu centro de software de tu distribución o puedes instalar el juego con el siguiente comando:

sudo apt-get install 0ad

Para el caso de los usuarios de Arch Linux, Manjaro, Antergos, Arch Labs y cualquier distribución derivada de Arch Linux, podemos instalar el juego con el siguiente comando:

sudo pacman -S 0ad

Mientras que para los que son usuarios de Fedora, Korora o cualquier distribución derivada de Fedora pueden instalar con este comando:

su -c dnf install 0ad

Para el caso de los que son usuarios de cualquier versión de openSUSE pueden encontrar el juego en el repositorio de juegos que podrás habilitar con ayuda de YaST.

De igual manera desde la terminal lo podrás añadir con el siguiente comando:

Tumbleweed

sudo zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/games/openSUSE_Tumbleweed/ games

Leap 15.0

sudo zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/games/openSUSE_Leap_15.0/ games

Leap 42.3

sudo zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/games/openSUSE_Leap_42.3/ games

E instalamos con:

sudo zypper in 0ad

Finalmente, para los que son usuarios de Gentoo instalan el juego con:

emerge 0ad

Con ello ya podrás comenzar a disfrutar del juego en tu sistema y pasar un buen rato de diversión, en cuanto a los requisitos del sistema no te preocupes no son demasiados, cualquier ordenador de esta década puede ejecutar el juego.

Además podrás encontrar en la red diversos tutoriales, información, viedos y comunidades con las cuales podrás encontrar y compartir contenido sobre este estupendo juego.