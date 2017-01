Worms W.M.D. permite multijuador multiplataforma con su último parche

Worms W.M.D., una de las ediciones del mítico videojuego de los gusanos guerrilleros ahora tiene disponible un último parche que tras actualizarlo con éste permitirá el modo multijugador entre diferentes plataformas. Por eso, ahora los jugadores podrá jugar en éste modo online contra jugadores de todo el mundo y sin importar si tienen la versión para Windows, para Mac o para Linux. Sin duda una cualidad que será apreciada por muchos de los jugadores de éste título que hasta el momento no podían jugar con usuarios o amigos que tuviesen otro SO diferente al suyo.

Además, el parche integra también otras mejoras, y no solo ésta. Lo que ocurre es que es la más llamativa y la que más está trascendiendo. Pero si examinamos los detalles del parche, también apreciamos que se incluye otras modificaciones en la lista de búsqueda de juegos, chat mundial disponible entre usuarios de diferentes plataformas también, y los usuarios de Linux también tendrán opciones de lanzamiento para mejorar o eliminar algunos problemas de ciertos usuarios que tenían con las texturas.

Y hay más mejoras incluidas en este parche que ya podéis disfrutar todos. De hecho, los usuarios de Linux y Mac quizás sean los más beneficiados por éste parche, ya que son las plataformas con menos usuarios y por tanto era más difícil conseguir contrincantes en modo multijugador en ciertos momentos en los que no había nadie jugando. Ahora permitiéndose todos con todos será mucho más sencillo encontrar jugadores al rededor del mundo con los que dirvertirte.

Para el que no conozca el juego de Worms, que supongo que serán pocos los que no lo conozcan, decir que es un juego muy recomendable. A pesar de su aspecto, que no es más que un mapa con unos gusanos que se matan unos a otros utilizando diversas armas, resulta bastante adictivo y sin duda te hará pasar muy buenos momentos, sobre todo si juegas contra amigos.