Wine 2.0: la nueva versión de la capa de compatibilidad Windows para Unix

Wine, el famoso proyecto que provee de una capa de compatibilidad (ya que no es un emulador como algunos creen…) para poder instalar software nativo de Microsoft Windows en sistemas tipo Unix, como Linux, llega con más mejoras. Los desarrolladores han conseguido liberar la versión Wine 2.0 para todos aquellos que necesiten o dependan de programas y videojuegos de la plataforma de Redmond.

Entre las numerosas mejoras que integra Wine 2.0, quizás destaque la implementación de soporte para Microsoft Office 2013. La famosa suite ofimática de Microsoft ya puede ser instalada gracias a Wine en ésta versión. Aún las versiones posteriores no están soportadas, pero es un gran paso, sobre todo teniendo en cuenta que la suite es uno de los puntos fuertes de la compañía de Windows y que a pesar de las alternativas tan extraordinarias como LibrOffice, Calligra, etc., aún les falta un paso más para competir de tú a tú.

Pero los desarrolladores no solo se han centrado en eso, también han mejorado el resto del sistema para mejorar la compatibilidad y funcionalidades de éste software. Más mejoras las podemos encontrar en el texto y las fuentes ofrecidas, los graficos, audio, interfaz de usuario, conectividad y traduciones a diferentes idiomas. Por ejemplo, el soporte para DirectX 3D ha sido mejorado, así como DirectDraw, D3DX, etc., por lo que el soporte para los videojuegos también es mejor, aportandote un plus en el entretenimiento bajo la plataforma del pingüino.

También han mejorado el escalado de pantallas HiDPI, soporte para GStreamer 1.0, actualizaciones de Gecko, soporte de 64-bit para Mono, nueva arquitectura de controladores para periféricos gestionada por libudev, etc. Tampoco hay que olvidar que han corregido algunos bugs de versiones anteriores y si te interesa conocer más sobre Wine 2.0, te recomiendo que te dirijas a la web oficial del proyecto, donde podrás descargar ésta última versión estable. ¡Y a divertirse…!