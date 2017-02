Valve lleva el soporte para SteamVR a Linux

La realidad virtual, o la tecnología VR por sus siglas en inglés, se está transformando en toda una revolución, no solo en el sector de los videojuegos y el entretenimiento digital, sino para el campo de la medicina, como por ejemplo tratar fobias mediante la exposición del paciente en un entorno simulado y controlado para que supere sus miedos. Ya hemos visto grandes pasos como las Oculus Rift, la iniciativa de crear una API abierta para VR como quiere Khronos Group, etc.

Ahora le toca el turno a Valve, la compañía de videojuegos que siempre ha tenido al pingüino en su cabeza, ahora vuelve a hacerlo una vez más y lleva el soporte de SteamVR también para GNU/Linux. Eso permitirá a los desarrolladores crear contenido en Linux para las gafas HTC ViveVR, y otros hardware. Y aunque el programa aún esté en su etapa de desarrollo Beta, usando Vulkan, ya es un paso adelante importante.

Por el momento los desarrolladores pueden usar un driver para tarjetas NVIDIA, y aunque es posible usar también tarjetas gráficas AMD, eso llevará un poco más de trabajo por el momento para poder hacer que funcione, y puede que te topes con algunas limitaciones. Las que no están soportados son las tarjetas gráficas de Intel, pero tampoco creo que nadie las eche demasiado de menos teniendo en cuenta sus prestaciones…

Y ya que he nombrado a Khronos Group, decir que para los desarrolladores de videojuegos interesados, necesitarán OpenVR en Linux, además de requerir la versión de Unity 5.6. No obstante, como digo aún está en una fase temprana e irá mejorando poco a poco con futuras actualizaciones, ya que existen algunos problemas que solventar aún y algunas cosas que no funcionan del todo fino, como por ejemplo el soporte para ciertos componentes de hardware o el cambio entre modos…